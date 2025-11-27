Omitir para ir al contenido principal
Nueva audiencia para definir el futuro de Euro

📰 Con urgencia de cobrar salarios

Los trabajadores del frigorífico no cobran sus sueldos y mantienen tomada la fábrica. Los dueños quieren avanzar en la venta.

Frigorífico Euro Los trabajadores de Euro mantienen tomada la fábrica para evitar el vaciamiento. (Gentileza -)

El País

Por tenencia ilegal de dos DNI

La Corte Suprema confirmó la condena de Nicolás Carrizo a un año en suspenso

el obispo castrense Santiago Olivera, ofició una misa por Bullrich y Petri

Agradecimiento

Misa castrense para Patricia Bullrich y Luis Petri

Por Washington Uranga
Panel Antivacunas

Marilú Quiróz y el negacionismo sanitario

Evento antivacunas en el Congreso: la diputada del PRO que llevó pseudociencia y escándalo a Diputados

Por Natalia López Gómez
Milei en Estados Unidos

Del “pacto recíproco” a la contrarreforma

Por Juan Carlos Junio

Economía

Ministerio de Economía

Más de 4000 bienes terminados entraron al país

Una invasión récord de productos chinos

La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre

La industria 10 puntos por debajo del 2023

Un gráfico y una ventana fiscal oculta

Caputo y el espejismo del dólar: exportaciones infladas para negar el atraso cambiario

Por Natalia López Gómez

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025

Sociedad

Se llama Vaccimel y fue elaborada por un laboratorio local

Cáncer de piel: ¿cómo actúa la nueva vacuna desarrollada por científicos argentinos?

Por Pablo Esteban
Antivacunas en el Congreso

Jornada inédita en la Cámara de Diputados

Un insólito panel antivacunas en el Congreso tuvo su respuesta con otro evento basado en la ciencia

Caida Ascensor

Desde un piso 11 hasta la planta baja

Se cayó un ascensor de un edificio en Balvanera: madre e hija resultaron heridas

Comisaría Primera de Moreno

Violencia institucional denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria

Policías detenidos por torturas en Moreno

Por Juan Funes

Deportes

FOTO PRENSA RIVER river gallardo

Sin compromisos oficiales en lo que resta del año

La escoba de Gallardo barrió fuerte en River

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata

Fuerte sanción a los futbolistas platenses por parte de la AFA

Estudiantes: seis meses de suspensión a Verón y dos partidos en 2026 a los jugadores por el pasillo en Rosario

Doha (Qatar), 27/11/2025.- Players of Portugal celebrate with the trophy after the winning the FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 final between Portugal and Austria in Doha, Qatar, 27 November 2025. (Mundial de Fútbol, Catar) EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Batió a Austria en el estadio Khalifa International de Qatar

Portugal es el flamante campeón del Mundial Sub-17

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata

Otra mirada sobre el insólito pasillo del domingo

Otra mirada sobre el insólito pasillo de Estudiantes

Por Vito Amalfitano