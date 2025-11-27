Omitir para ir al contenido principal
Denunció un "desfinanciamiento estructural"
El “Pollo” Sobrero, furioso con el Gobierno por el calamitoso estado de los trenes
El sindicalista ferroviario denunció un plan orquestado desde las más altas esferas del gobierno para avanzar en la privatización de los trenes.
27 de noviembre de 2025 - 15:14
Descarrilamiento tren Sarmiento
Una formación del ferrocarril Sarmiento descarriló el 11 de noviembre en Liniers
(NA )
Trenes Argentinos
El País
Se trata de Guillermo Federico Rivarola
Procesan a un juez de la dictadura por encubrir la masacre del Pabellón Séptimo
Por
Luciana Bertoia
Aprobó los pliegos técnicos para venderlas
El Gobierno ultima la entrega de las centrales hidroeléctricas
La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque
El desencuentro federal
Nuevamente, Bullrich desplegó un operativo policial desmedido
La marcha de los jubilados, entre armas y pinturas
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025
Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50
El oficial volvió a subir
Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.
Fuerte renovación y caída de tasas
Por
Juan Garriga
Economistas dudan de la medición de EMAE del INDEC
¿La economía de Milei no está en recesión?
Sociedad
Murieron dos personas
Tragedia en Mar del Plata: se negó a declarar el chofer del micro que volcó en la Ruta 2
Evolución favorable
Van a trasladar a Pablo Grillo para su rehabilitación, luego de su octava operación
En la Barranca de los Lobos
Una turista cayó por un acantilado de Mar del Plata cuando intentaba tomar una foto y murió
Tragedia en Puerto Madero
Un hombre se arrojó desde el Puente de la Mujer
Deportes
Opinión
Millonarios, antisistemas y oligarcas ladrones de gambetas
Por
José Luis Lanao
Diálogo con José García Maañón, presidente de la Federación Argentina de Karate (FAK)
“En karate no hay dudas de que seguimos creciendo”
Por
Marcos González Cezer
El equipo de Prigioni visita a Cuba en el estreno en las Eliminatorias
La Selección Argentina inicia su camino rumbo al Mundial de Qatar
Se viene la penúltima fecha de la temporada
Fórmula 1: Franco Colapinto buscará revancha en el GP de Qatar