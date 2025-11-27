Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
PSICOLOGÍA. Las tecnologías pueden generar una ilusión de empatía
Inteligencia Artificial para la transferencia
Cuando se le pregunta al propio ChatGPT si puede funcionar como terapeuta, responde que “no puede detectar señales sutiles ni formular preguntas profundas”.
Por
Jorge Ballario*
27 de noviembre de 2025 - 21:27
Inteligencia artificial
La película Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, adquiere una sorprendente vigencia.
(Gentileza -)
