El delantero se retiró en la derrota de Lanús ante Tigre

📰 La despedida del Laucha Acosta

FOTOBAIRES tigre lanus octavos final torneo clausura 2025 laucha acosta despedida
laucha acosta despedida FOTOBAIRES tigre lanus octavos final torneo clausura 2025 laucha acosta despedida (FOTOBAIRES)

El País

Se trata de Guillermo Federico Rivarola

Procesan a un juez de la dictadura por encubrir la masacre del Pabellón Séptimo

Por Luciana Bertoia

Aprobó los pliegos técnicos para venderlas

El Gobierno ultima la entrega de las centrales hidroeléctricas

La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque

El desencuentro federal

curas de opcion por los pobres, Paco Olveira

Comunicado de los Curas en la Opción por las y los Pobres

“Feliz Navidad, ¿Para quién?”

Economía

Un gráfico y una ventana fiscal oculta

Caputo y el espejismo del dólar: exportaciones infladas para negar el atraso cambiario

Por Natalia López Gómez

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025

Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.

Fuerte renovación y caída de tasas

Por Juan Garriga

Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50

El oficial volvió a subir

Sociedad

Incendio en Hong Kong

El saldo provisorio de víctimas es de 83 muertos, decenas de heridos y centenas de desaparecidos

Arrasados por las llamas

Freno al avance inmobiliario

Los carpinchos ganaron en Nordelta: la Justicia ordenó que el barrio se adecúe al humedal

Estacion Carlos Gardel

Este lunes

Reabre la estación Carlos Gardel de la línea B después de tres meses de obras

Para visitantes no europeos

El Louvre aumenta el precio de su entrada

Deportes

FOTO CAB cuba basquet seleccion argentina

El equipo de Prigioni visita a Cuba en el estreno en las Eliminatorias

La Selección Argentina inicia su camino rumbo al Mundial de Qatar

(FILES) Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto arrives ahead of the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. The emergence of Gabriel Bortoleto, who will race at home on November 8 and 9, 2025, at the Brazilian Grand Prix, and of Argentine Franco Colapinto has given new momentum to Latin America in Formula One. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Se viene la penúltima fecha de la temporada

Fórmula 1: Franco Colapinto buscará revancha en el GP de Qatar

FOTOBAIRES torneo apertura 2025 boca argentinos

La primera serie se iniciará el sábado por la noche

FOTOBAIRES rosario central estudiantes de la plata octavos final torneo clausura 2025

Se aplacó la polémica entre el club platense y la AFA

Estudiantes no será sancionado por el pasillo en Rosario y tendrá 4000 entradas neutrales