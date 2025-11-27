Omitir para ir al contenido principal
El Pais
TÍTULOS B
27 de noviembre de 2025 - 3:01
El País
La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque
El desencuentro federal
El gobernador de San Fe pide que se giren fondos para su provincia
Pullaro salió a marcar la cancha
Nuevamente, Bullrich desplegó un operativo policial desmedido
La marcha de los jubilados, entre armas y pinturas
Comunicado de los Curas en la Opción por las y los Pobres
“Feliz Navidad, ¿Para quién?”
Economía
El sueldo base está congelado en 322.000 pesos desde agosto.
Milei define el salario mínimo
Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50
El oficial volvió a subir
Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.
Fuerte renovación y caída de tasas
Por
Juan Garriga
Economistas dudan de la medición de EMAE del INDEC
¿La economía de Milei no está en recesión?
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de noviembre
El Parlamento Europeo pide restringir el acceso a redes
En defensa de la niñez
Una herramienta de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano
El GCBA implementa un sistema digital para agilizar la aprobación de proyectos de obra
Femicidio de Cecilia Strzyzowski
La familia Sena pidió la nulidad del veredicto: la jueza concedió un cuarto intermedio hasta este jueves
Deportes
Se viene la penúltima fecha de la temporada
Fórmula 1: Franco Colapinto buscará revancha en el GP de Qatar
Se aplacó la polémica entre el club platense y la AFA
Estudiantes no será sancionado por el pasillo en Rosario y tendrá 4000 entradas neutrales
La primera serie se iniciará el sábado por la noche
Torneo Clausura: cronograma y horarios confirmados para los cuartos de final - Clone
El presidente Di Carlo anunció la nuevo política de contrataciones para 2026
Coletazos de la crisis: River ahora pagará sueldos por productividad