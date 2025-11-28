Un libro para repensar un concepto clave del presente
¿Cuánto cuesta tu libertad?
El interés por el concepto de la libertad y su puesta en práctica es tan antiguo como la humanidad misma. En La libertad tiene espinas (Eudeba), la licenciada en Ciencia Política Cecilia Abdo Ferez, analiza junto a otrxs investigadores el concepto en la actualidad pero también cómo fue concebido en la filosofía política clásica desde Spinoza para acá, pasando por la teoría de Hanna Arendt y los aportes del feminismo actual. La especialista se mete además en otro de los temas claves para el movimiento transfeminista como lo son nuestros cuerpos y lo hace en Libertad y cuerpo, escapes de la libertad autoritaria presente (Miño y Dávila editores).