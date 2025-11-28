Omitir para ir al contenido principal
Edelmira Inés Mórtola, la primera geóloga argentina

La ciencia de la tierra

Vivió entre 1894 y 1973 y se dedicó a estudiar las piedras y sus miles de placas en movimiento. Fue la primera en nuestro país.

Marisa Avigliano
Por Marisa Avigliano
Edelmira nació en Berazategui, estudió en un Liceo de Señoritas y en 1913 entró a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA. (Imagen Web)

El País

Triumbirato CGT, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros)

La reforma Laboral

En la CGT dicen que si no los convocan a la Rosada habrá medidas de fuerza

Sesion Ordinaria Publica en el Senado de la Nacion, el 18 de septiembre de 2025, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Bullrich reunió a los legisladores libertarios antes de encontrarse nuevamente con Villarruel

El Gobierno demora la jura de Villaverde y apuesta al nuevo Senado

Por Paula Marussich
Sergio Mastropietro, Fred Machado

La causa de las coimas en Andis

Mastropietro, el hombre que supo eludir el secuestro de su celular

Por Irina Hauser

Lo anunció Adorni en redes sociales

Milei cancela su viaje a Washington: no estará en el sorteo del Mundial 2026

Economía

Más de 700 mil argentinos viajaron al exterior en octubre

Para el turismo, dólar barato

Por Juan Garriga

El ministro asegura que el precio no está atrasado

Para Caputo el dólar está bien

Ministerio de Economía

Proyecciones de analistas internacionales para este año

Inflación arriba de 40 por ciento

La economía subió 0,7 por ciento en octubre y acumula 5,7 en el año

Bancos y minas, y para de contar

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Sesion legislatura porteña

Tardío arranque de la última sesión

Legislatura: el PRO negocia el presupuesto con LLA en la última sesión del año

Por Santiago Brunetto

Se llama Vaccimel y fue elaborada por un laboratorio local

Cáncer de piel: ¿cómo actúa la nueva vacuna desarrollada por científicos argentinos?

Por Pablo Esteban
Antivacunas en el Congreso

Jornada inédita en la Cámara de Diputados

Un insólito panel antivacunas en el Congreso tuvo su respuesta con otro evento basado en la ciencia

Caida Ascensor

Desde un piso 11 hasta la planta baja

Se cayó un ascensor de un edificio en Balvanera: madre e hija resultaron heridas

Deportes

Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto (C) arrives at the Lusail International Circuit ahead of the Formula One Qatar Grand Prix in Lusail on November 27, 2025. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

Esta penúltima carrera podría definir al campeón 2025 de la Fórmula 1

Se pone en marcha el GP de Qatar

Diálogo con José García Maañón, presidente de la Federación Argentina de Karate (FAK)

“En karate no hay dudas de que seguimos creciendo”

Por Marcos González Cezer
FOTO ARCHIVO EL GRAFICO boca real madrid riquelme

La gran final de la Intercontinental que consagró al Boca multicampeón de Carlos Bianchi

La noche más grande de Boca: a 25 años del triunfo ante Real Madrid en Japón

Por Daniel Guiñazú

Opinión

Millonarios, antisistemas y oligarcas ladrones de gambetas

Por José Luis Lanao