Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Teatro

Nacidas por fórceps

Temas en esta nota:

El País

Acelera la pelea por la primera minoría

Sumando voluntades: La Libertad Avanza incorpora una nueva diputada

Jura en el Senado

Villarruel le marcó la cancha a Bullrich y desató un cruce por “privilegios”

Jura Patricia Bullrich, senadora

Con Villaverde ausente

Juraron los nuevos senadores y el oficialismo busca imponer su agenda en el Congreso

Vicente López ya cuenta con más de 200 lectoras de patentes y suma puntos de control en los límites con San Martín y San Isidro

Economía

Ajuste y tarifazo a pedido del FMI

El nuevo esquema del Gobierno para eliminar los subsidios en luz y gas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 28 de noviembre de 2025

La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre

La industria 10 puntos por debajo del 2023

El ministro asegura que el precio no está atrasado

Para Caputo el dólar está bien

Sociedad

Por ser influencer en Tik Tok

Tigre: una joven fue atacada a la salida de un boliche

En el caso Cecilia Strzyzowski la pena estará en los próximos 15 días hábiles

La jueza rechazó el pedido de nulidad

Tenía pedido de captura nacional

Detuvieron a un hombre que abusó de su hija durante 30 años

Mandaron fotos de armas de guerra

Suspendieron las clases en la UNLP por una amenaza

Deportes

Campazzo

La Selección de básquet venció a Cuba, a quien volverá enfrentar el lunes

Argentina superó el primer examen y ya piensa en el desquite

Messi

Junto a De Paul y ante New York City

MLS: Messi juega con Inter Miami la final de la Conferencia Este

Central Cordoba Estudiantes

Se enfrentan este sábado en Santiago del Estero

Verón le puso más picante a Central Córdoba-Estudiantes

Boca Entrenamiento

El próximo domingo en La Bombonera por cuartos de final

Boca espera a Argentinos Juniors con el once de memoria