Héctor Carrizo fue sentenciado por incendiar el domicilio que compartía con su pareja para matarla, por no socorrerla y por el contexto de violencia de género.

Femicidio Romina Videla y su asesino Héctor Carrizo. (Redes Sociales)

El País

Acelera la pelea por la primera minoría

Sumando voluntades: La Libertad Avanza incorpora una nueva diputada

Jura en el Senado

Villarruel le marcó la cancha a Bullrich y desató un cruce por “privilegios”

Jura Patricia Bullrich, senadora

Con Villaverde ausente

Juraron los nuevos senadores y el oficialismo busca imponer su agenda en el Congreso

Vicente López ya cuenta con más de 200 lectoras de patentes y suma puntos de control en los límites con San Martín y San Isidro

Economía

Ajuste y tarifazo a pedido del FMI

El nuevo esquema del Gobierno para eliminar los subsidios en luz y gas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 28 de noviembre de 2025

La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre

La industria 10 puntos por debajo del 2023

La economía subió 0,7 por ciento en octubre y acumula 5,7 en el año

Bancos y minas, y para de contar

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

En la Legislatura porteña se aprobo el presupuesto 2026

El PRO y LLA acordaron un ajuste en CABA

Por Santiago Brunetto

Justicia por un femicidio durante la cuarentena

Prisión perpetua para el femicida de Romina Videla

El peor incendio en décadas

Al menos 128 muertos y ocho detenidos en Hong Kong

Femicidio en Chaco

Caso Cecilia Strzyzowski: las últimas palabras de la familia Sena antes de conocer las penas

Deportes

Aunque es el actual entrenador de Talleres de Córdoba

Tevez habló de su deseo de dirigir a Boca y opinó sobre Riquelme

Oscar Piastri - McLaren

El argentino fue último en el ensayo y en la qualy de la Sprint

Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Qatar

Con chicana a Fideo Di María incluida

“No salieron campeones”, disparó el Ogro Fabbiani sobre el título de Central

Campazzo

La Selección de básquet venció a Cuba, a quien volverá enfrentar el lunes

Argentina superó el primer examen y ya piensa en el desquite