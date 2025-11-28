Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
TEATRO
Todo terminará para Navidad
28 de noviembre de 2025 - 21:07
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Rosario
El País
Acelera la pelea por la primera minoría
Sumando voluntades: La Libertad Avanza incorpora una nueva diputada
Jura en el Senado
Villarruel le marcó la cancha a Bullrich y desató un cruce por “privilegios”
Con Villaverde ausente
Juraron los nuevos senadores y el oficialismo busca imponer su agenda en el Congreso
Vicente López ya cuenta con más de 200 lectoras de patentes y suma puntos de control en los límites con San Martín y San Isidro
Economía
Ajuste y tarifazo a pedido del FMI
El nuevo esquema del Gobierno para eliminar los subsidios en luz y gas
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 28 de noviembre de 2025
La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre
La industria 10 puntos por debajo del 2023
La economía subió 0,7 por ciento en octubre y acumula 5,7 en el año
Bancos y minas, y para de contar
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
El peor incendio en décadas
Al menos 128 muertos y ocho detenidos en Hong Kong
Femicidio en Chaco
Caso Cecilia Strzyzowski: las últimas palabras de la familia Sena antes de conocer las penas
Acusada por el crimen de Santiago Nahuel López Monte
Detuvieron a la adolescente prófuga
Por ser influencer en Tik Tok
Tigre: una joven fue atacada a la salida de un boliche
Deportes
Con chicana a Fideo Di María incluida
“No salieron campeones”, disparó el Ogro Fabbiani sobre el título de Central
La Selección de básquet venció a Cuba, a quien volverá enfrentar el lunes
Argentina superó el primer examen y ya piensa en el desquite
Junto a De Paul y ante New York City
MLS: Messi juega con Inter Miami la final de la Conferencia Este
Se enfrentan este sábado en Santiago del Estero
Verón le puso más picante a Central Córdoba-Estudiantes