📰 Una foto con la Copa

El País

Acelera la pelea por la primera minoría

Sumando voluntades: La Libertad Avanza incorpora una nueva diputada

Jura en el Senado

Villarruel le marcó la cancha a Bullrich y desató un cruce por “privilegios”

Jura Patricia Bullrich, senadora

Con Villaverde ausente

Juraron los nuevos senadores y el oficialismo busca imponer su agenda en el Congreso

Vicente López ya cuenta con más de 200 lectoras de patentes y suma puntos de control en los límites con San Martín y San Isidro

Economía

Ajuste y tarifazo a pedido del FMI

El nuevo esquema del Gobierno para eliminar los subsidios en luz y gas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 28 de noviembre de 2025

La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre

La industria 10 puntos por debajo del 2023

La economía subió 0,7 por ciento en octubre y acumula 5,7 en el año

Bancos y minas, y para de contar

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

El peor incendio en décadas

Al menos 128 muertos y ocho detenidos en Hong Kong

Femicidio en Chaco

Caso Cecilia Strzyzowski: las últimas palabras de la familia Sena antes de conocer las penas

Acusada por el crimen de Santiago Nahuel López Monte

Detuvieron a la adolescente prófuga

Por ser influencer en Tik Tok

Tigre: una joven fue atacada a la salida de un boliche

Deportes

Campazzo

La Selección de básquet venció a Cuba, a quien volverá enfrentar el lunes

Argentina superó el primer examen y ya piensa en el desquite

Messi

Junto a De Paul y ante New York City

MLS: Messi juega con Inter Miami la final de la Conferencia Este

Central Cordoba Estudiantes

Se enfrentan este sábado en Santiago del Estero

Verón le puso más picante a Central Córdoba-Estudiantes

Boca Entrenamiento

El próximo domingo en La Bombonera por cuartos de final

Boca espera a Argentinos Juniors con el once de memoria