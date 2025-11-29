Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Antonio "Toni" Salinas, próximo jefe de bloque en Ciudad Futura
“El Concejo dejará de ser una escribanía”
El concejal electo celebra el fin de la mayoría automática del oficialismo, de cara a 2027. Reconstruir el frente opositor con participación popular.
Por
Luis Bastús
30 de noviembre de 2025 - 3:23
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El País
La pelea ente Villarruel y Bullrich
Bullrich buscó mostrar que ella manda el Senado
Por
Paula Marussich
La empresa textil Coteminas despidió al 10 por ciento de su personal
Sigue la sangría de despidos
Por
Nicolás Adet Larcher
Partido Justicialista
Contra la precarización laboral
Se liberaron los activos de los acusados en el caso LIBRA
Un fallo a favor de Hayden Davis & cia
Economía
Efecto dominó en la industria
La caída en la línea blanca afecta al acero
Quita de subsidios: la motosierra avanza sobre los ingresos populares
Tarifas en dólares, sueldos planchados
Por
Mara Pedrazzoli
Desde la llegada de Milei, la cifra supera los 50 mil
El sector público recortó 15 mil empleos
El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización
Hidroeléctricas para los privados
Sociedad
Murieron dos mujeres
Choque múltiple en Monserrat
A preparar el paraguas
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 29 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de noviembre
Expresó su postura en favor de la vacunación
El PRO intentó tomar distancia de la diputada Marilú Quiróz y su evento antivacunas en el Congreso
Deportes
20° en la qualy y en la sprint del GP de Qatar
“Manejé mal, fue todo mío”: el sincericidio de Colapinto tras quedar último en la clasificación
Piastri, Norris y Verstappen luchan por el título mundial
Colapinto terminó último en la carrera sprint en Qatar
El argentino fue último en el ensayo y en la qualy de la Sprint
Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Qatar
El próximo domingo en La Bombonera por cuartos de final
Boca espera a Argentinos Juniors con el once de memoria