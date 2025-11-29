Omitir para ir al contenido principal
Avanzan las declaraciones en el marco de la causa Andis
González apuntó con dureza a Garbellini
El exfuncionario negó los hechos que lo imputan en la causa. Lorena Di Giorno no brindó declaraciones.
29 de noviembre de 2025 - 1:11
González hizo una breve declaración pero se negó a contestar preguntas. Lorena di Giorno dijo que no prestó declaración.
(Jorge Larrosa)
El País
Acelera la pelea por la primera minoría
Sumando voluntades: La Libertad Avanza incorpora una nueva diputada
Jura en el Senado
Villarruel le marcó la cancha a Bullrich y desató un cruce por “privilegios”
Con Villaverde ausente
Juraron los nuevos senadores y el oficialismo busca imponer su agenda en el Congreso
Vicente López ya cuenta con más de 200 lectoras de patentes y suma puntos de control en los límites con San Martín y San Isidro
Economía
Ajuste y tarifazo a pedido del FMI
El nuevo esquema del Gobierno para eliminar los subsidios en luz y gas
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 28 de noviembre de 2025
La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre
La industria 10 puntos por debajo del 2023
La economía subió 0,7 por ciento en octubre y acumula 5,7 en el año
Bancos y minas, y para de contar
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
En la Legislatura porteña se aprobo el presupuesto 2026
El PRO y LLA acordaron un ajuste en CABA
Por
Santiago Brunetto
Justicia por un femicidio durante la cuarentena
Prisión perpetua para el femicida de Romina Videla
El peor incendio en décadas
Al menos 128 muertos y ocho detenidos en Hong Kong
Femicidio en Chaco
Caso Cecilia Strzyzowski: las últimas palabras de la familia Sena antes de conocer las penas
Deportes
Aunque es el actual entrenador de Talleres de Córdoba
Tevez habló de su deseo de dirigir a Boca y opinó sobre Riquelme
El argentino fue último en el ensayo y en la qualy de la Sprint
Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Qatar
Con chicana a Fideo Di María incluida
“No salieron campeones”, disparó el Ogro Fabbiani sobre el título de Central
La Selección de básquet venció a Cuba, a quien volverá enfrentar el lunes
Argentina superó el primer examen y ya piensa en el desquite