Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

El encuentro será este domingo a las 18:30 en La Bombonera

Torneo Clausura: Boca-Argentinos y un cruce en el que todo es posible

El Xeneize quiere estirar su racha ganadora y el Bicho quiere ratificar su gran temporada. El vencedor chocará con el triunfador de Racing-Tigre.

Boca vs Argentinos Juniors
Molina, goleador de Argentinos, y Merentiel, artillero de Boca. (Archivo -)

Temas en esta nota:

El País

Jura de nuevos senadores y senadoras

La pelea ente Villarruel y Bullrich

Bullrich buscó mostrar que ella manda el Senado

Por Paula Marussich
Textil Coteminas, Santiago del Estero

La empresa textil Coteminas despidió al 10 por ciento de su personal

Sigue la sangría de despidos

Por Nicolás Adet Larcher

Partido Justicialista

Contra la precarización laboral

Hayden Davis

Se liberaron los activos de los acusados en el caso LIBRA

Un fallo a favor de Hayden Davis & cia

Economía

Efecto dominó en la industria

La caída en la línea blanca afecta al acero

Desde la llegada de Milei, la cifra supera los 50 mil

El sector público recortó 15 mil empleos

Quita de subsidios: la motosierra avanza sobre los ingresos populares

Tarifas en dólares, sueldos planchados

Por Mara Pedrazzoli
Central Hidroelectrica Salto Grande

El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización

Hidroeléctricas para los privados

Sociedad

Murieron dos mujeres

Choque múltiple en Monserrat

A preparar el paraguas

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 29 de noviembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de noviembre

Tenía pedido de captura nacional

Detuvieron a un hombre que abusó de su hija durante 30 años

Deportes

FC Barcelona vs Deportivo Alaves

Buen triunfo del Atlético Madrid, que ya se ubica tercero

Liga española: Barcelona reaccionó, ganó y sigue arriba

Boca vs Argentinos Juniors

El encuentro será este domingo a las 18:30 en La Bombonera

Torneo Clausura: Boca-Argentinos y un cruce en el que todo es posible

Palmeiras vs Flamengo

En el estadio Monumental de Lima

Palmeiras vs Flamengo hoy en vivo, por la final de la Copa Libertadores: minuto a minuto

Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

20° en la qualy y en la sprint del GP de Qatar

“Manejé mal, fue todo mío”: el sincericidio de Colapinto tras quedar último en la clasificación