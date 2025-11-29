Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Murieron cuatro mujeres y un hombre a la altura de Alcorta
Tragedia en ruta santafesina
Un choque frontal entre autos tuvo como trágico saldo las muertes de dos docentes y un mecánico de la zona, entre otras.
29 de noviembre de 2025 - 3:16
Choque con 4 víctimas fatales en ruta 90
(Gentileza -)
Rosario
El País
La pelea ente Villarruel y Bullrich
Bullrich buscó mostrar que ella manda el Senado
Por
Paula Marussich
Se liberaron los activos de los acusados en el caso LIBRA
Un fallo a favor de Hayden Davis & cia
Partido Justicialista
Contra la precarización laboral
El Comité contra la Tortura hizo un duro informe sobre el gobierno de Milei
La ONU alertó sobre violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Javier Milei
Por
Adriana Meyer
Economía
Quita de subsidios: la motosierra avanza sobre los ingresos populares
Tarifas en dólares, sueldos planchados
Por
Mara Pedrazzoli
La política económica atenta contra la producción, la inversión y el empleo
Dólar cómodo para importar
Por
David Cufré
El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización
Hidroeléctricas para los privados
Advierten que tocaron los datos para ocultar la recesión económica
La ficción del Indec en turismo y finanzas
Por
Juan Garriga
Sociedad
Por primera vez la Ciudad tendrá cárceles propias
Legislatura aprobó la creación del servicio penitenciario porteño
En la Legislatura porteña se aprobo el presupuesto 2026
El PRO y LLA acordaron un ajuste en CABA
Por
Santiago Brunetto
Justicia por un femicidio durante la cuarentena
Prisión perpetua para el femicida de Romina Videla
El peor incendio en décadas
Al menos 128 muertos y ocho detenidos en Hong Kong
Deportes
Aunque es el actual entrenador de Talleres de Córdoba
Tevez habló de su deseo de dirigir a Boca y opinó sobre Riquelme
El argentino fue último en el ensayo y en la qualy de la Sprint
Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Qatar
Con chicana a Fideo Di María incluida
“No salieron campeones”, disparó el Ogro Fabbiani sobre el título de Central
La Selección de básquet venció a Cuba, a quien volverá enfrentar el lunes
Argentina superó el primer examen y ya piensa en el desquite