Bailo, luego no existo

Aún persiste el recuerdo de su imagen en blanco y negro en Tan de repente, la película de Diego Lerman pionera dentro del cine independiente local. También su explosiva colaboración en Re-genias, donde se apropiaron de los procedimientos del biodrama para compartir sus diarios íntimos de adolescencia. Carla Crespo y Tatiana Saphir terminaron convirtiéndose en una suerte de dueto dentro del imaginario del público vinculado a esa escena, una sociedad artística esporádica pero potente. Sin embargo, hubo que esperar casi dos décadas para volverlas a ver juntas en un escenario, algo que sucederá desde el próximo fin de semana con el estreno de Superyow. En esta entrevista, las dos actrices precisan cómo fue que empezó a suceder el reencuentro, revelan los puntos de conexión que fueron descubriendo después de tanto tiempo y anuncian que la noche y el baile son parte esencial de la fiesta de su regreso.