Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Acuerdo de Santa Fe y Entre Ríos por actividad pesquera en el río Paraná
De costa a costa por el litoral
30 de noviembre de 2025 - 3:45
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Enrique Estevez
(Prensa Gobernación Santa Fe)
Temas en esta nota:
Rosario
El País
Renunció Fabbri, abogado que defendió a Calvete en una causa por explotación económica de “prostitución ajena”
Otro funcionario de Andis, afuera
Siguen sin obtener grandes concesiones por parte del Gobierno Nacional
Los gobernadores, entre las negociaciones con Milei y la pelea por el 2027
Por
Analía Argento
Entrevista con el camarista de Casación Federal Alejandro Slokar
“Quieren reinstalar la impunidad”
Por
Luciana Bertoia
Los sobreprecios escandalosos son el núcleo central de la causa Andis
El robo a expensas de enfermos y discapacitados
Por
Raúl Kollmann
Economía
El Gobierno de Milei avisa que “solo el que es competitivo seguirá vivo”
El caso Whirlpool y el fin de la industria nacional
Por
Leandro Renou
Contradicciones
Por
Hernán Letcher
Efecto dominó en la industria
La caída en la línea blanca afecta al acero
El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización
Hidroeléctricas para los privados
Sociedad
Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca
📰 El hombre que hizo de la promesa una bandera - Clone
Por
Juan Funes
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de noviembre
¿Hasta cuándo seguirá la lluvia?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 30 de noviembre
Murieron dos mujeres
Choque múltiple en Monserrat
Deportes
El Pincha se impuso 1-0 con un gol de Tiago Palacios y es semifinalista
Torneo Clausura: Estudiantes venció a Central Córdoba y sigue en carrera
El equipo de Guardiola se impuso con un gol de Foden en tiempo de descuento
Premier League: angustioso regreso del City a la victoria
La conquista de Flamengo marcó la igualdad entre clubes brasileños y argentinos
Copa Libertadores: un título que vale un empate histórico
Por
Malva Marani
El piloto argentino largará 20° este domingo en Qatar
Un sábado muy complicado para Colapinto: “Manejé mal toda la qualy”