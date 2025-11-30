Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Acuerdo de Santa Fe y Entre Ríos por actividad pesquera en el río Paraná

De costa a costa por el litoral

Enrique Estevez (Prensa Gobernación Santa Fe)

Temas en esta nota:

El País

ANDIS

Renunció Fabbri, abogado que defendió a Calvete en una causa por explotación económica de “prostitución ajena”

Otro funcionario de Andis, afuera

Siguen sin obtener grandes concesiones por parte del Gobierno Nacional

Los gobernadores, entre las negociaciones con Milei y la pelea por el 2027

Por Analía Argento

Entrevista con el camarista de Casación Federal Alejandro Slokar

“Quieren reinstalar la impunidad”

Por Luciana Bertoia

Los sobreprecios escandalosos son el núcleo central de la causa Andis

El robo a expensas de enfermos y discapacitados

Por Raúl Kollmann

Economía

El Gobierno de Milei avisa que “solo el que es competitivo seguirá vivo”

El caso Whirlpool y el fin de la industria nacional

Por Leandro Renou

Contradicciones

Por Hernán Letcher

Efecto dominó en la industria

La caída en la línea blanca afecta al acero

Central Hidroelectrica Salto Grande

El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización

Hidroeléctricas para los privados

Sociedad

Hincha de la Selección Argentina sigue festejando en Avellaneda

Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca

📰 El hombre que hizo de la promesa una bandera - Clone

Por Juan Funes

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de noviembre

¿Hasta cuándo seguirá la lluvia?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 30 de noviembre

Murieron dos mujeres

Choque múltiple en Monserrat

Deportes

El Pincha se impuso 1-0 con un gol de Tiago Palacios y es semifinalista

Torneo Clausura: Estudiantes venció a Central Córdoba y sigue en carrera

Manchester City vs Leeds United

El equipo de Guardiola se impuso con un gol de Foden en tiempo de descuento

Premier League: angustioso regreso del City a la victoria

Flamengo le da a Brasil el vigésimo quinto título de la Copa Libertadores

La conquista de Flamengo marcó la igualdad entre clubes brasileños y argentinos

Copa Libertadores: un título que vale un empate histórico

Por Malva Marani
Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

El piloto argentino largará 20° este domingo en Qatar

Un sábado muy complicado para Colapinto: “Manejé mal toda la qualy”