CINE II

El clamor de justicia de una niña

El País

La Libertad Avanza intentar romper al peronismo

La guerra por la primera minoría en Diputados

Por Paula Marussich

Un acto fallido en Plaza de Mayo

La marcha por la libertad de los represores fue un fiasco

Por Luciana Bertoia
Paro Universidades publicas

Una de las federaciones docentes hará paro del 1 al 6 de diciembre

Sigue las medidas de lucha en las universidades

ANDIS

Renunció Fabbri, abogado que defendió a Calvete en una causa por explotación económica de “prostitución ajena”

Otro funcionario de Andis, afuera

Economía

Se agranda la brecha social

La clase alta piensa en viajar, la clase media hace “malabares”

Contradicciones

Por Hernán Letcher

El Gobierno de Milei avisa que “solo el que es competitivo seguirá vivo”

El caso Whirlpool y el fin de la industria nacional

Por Leandro Renou

Efecto dominó en la industria

La caída en la línea blanca afecta al acero

Sociedad

Hincha de la Selección Argentina sigue festejando en Avellaneda

Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca

Por Juan Funes
Hombre Imantado, antivacunas congreso

Científicos explican en qué consiste el engaño

Show antivacunas: ¿por qué se pegan los metales en la piel del “hombre imantado“?

Cuatro muertos y al menos diez heridos

California: tiroteo en un cumpleaños infantil

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de noviembre

Deportes

Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto (C) arrives at the Lusail International Circuit ahead of the Formula One Qatar Grand Prix in Lusail on November 27, 2025. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

Terminó decimocuarto en el GP de Qatar

Colapinto: “Está siendo un final de temporada difícil”

FOTO REDES SOCIALES alfredo tadeo weidmer patinador

Diálogo con Alfredo Tadeo Wiedmer, patinador profesional y entrenador de patinaje artístico

“Los patines me los ataba con alambre pero quería llegar al Mundial”

Por Florencia Castro
Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

El piloto argentino de Alpine corre en Lusail

Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de Qatar: la carrera, minuto a minuto

El Pincha se impuso 1-0 con un gol de Tiago Palacios y es semifinalista

Torneo Clausura: Estudiantes venció a Central Córdoba y sigue en carrera