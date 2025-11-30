Omitir para ir al contenido principal
Argentina de las dos caras: las finanzas y la economía real

El mercado se ilusiona con un boom crediticio

Con dólar estable e inflación menor al 2 por ciento mensual, los inversores apuestan a que suban los préstamos al sector privado.

Federico Kucher
Por Federico Kucher
A pesar de los malos números de los bancos, sus acciones subieron.

El País

Entrevista con el camarista de Casación Federal, Alejandro Slokar

“Quieren reinstalar la impunidad”

Por Luciana Bertoia
ANDIS

Renunció Fabbri, abogado que defendió a Calvete en una causa por explotación económica de “prostitución ajena”

Otro funcionario de Andis, afuera

Siguen sin obtener grandes concesiones por parte del Gobierno Nacional

Los gobernadores, entre las negociaciones con Milei y la pelea por el 2027

Por Analía Argento

Conciencia de clase

Por Jorge Alemán

Economía

El Gobierno de Milei avisa que “solo el que es competitivo seguirá vivo”

El caso Whirlpool y el fin de la industria nacional

Por Leandro Renou

Contradicciones

Por Hernán Letcher

Efecto dominó en la industria

La caída en la línea blanca afecta al acero

Central Hidroelectrica Salto Grande

El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización

Hidroeléctricas para los privados

Sociedad

Hincha de la Selección Argentina sigue festejando en Avellaneda

Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca

Por Juan Funes
Antivacunas en el Congreso

Los ministerios de salud nacional y provinciales se expresaron, pero excluyeron a las provincias de Buenos Aires y Formosa

Una declaración en favor de las vacunas

Mortandad de peces - San Juan

La Universidad de Cuyo y la Justicia investigarán la cuenca de Jáchal y a la mina Veladero en San Juan

Estudian si un derrame de cianuro y mercurio mató miles de peces

Dieron marcha atrás al sobreseimiento de Christian Graf

La causa Diego Fernández Lima vuelve a foja cero

Deportes

El Pincha se impuso 1-0 con un gol de Tiago Palacios y es semifinalista

Torneo Clausura: Estudiantes venció a Central Córdoba y sigue en carrera

Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

El piloto argentino largará 20° este domingo en Qatar

Un sábado muy complicado para Colapinto: “Manejé mal toda la qualy”

Final Copa Libertadores: Palmeiras - Flamengo

El conjunto carioca le ganó 1-0 a Palmeiras en la final de Lima

Copa Libertadores: Flamengo, el primer tetracampeón de Brasil

Oscar Piastri

Lando Norris buscará asegurar su primer título mundial

La Fórmula 1 puede tener un nuevo campeón

Por Malva Marani