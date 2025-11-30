📰 Mi amiga estupenda

PERSONAJES Docente de la universidad de California y ganadora de los premios y las becas más prestigiosas, las obras de la norteamericana Maggie Nelson desafían cualquier clasificación, mezclando libremente ensayo, autobiografía, teoría o filosofía. Su último libro, Como el amor (Anagrama), es una antología de artículos –su subtítulo resume su contenido como Ensayos y conversaciones– en la que destaca una larga evocación de la cantante Lhasa de Sela, a la que Nelson conoció desde su infancia, hasta que cada una encontró su propio camino. En este extracto, relata cómo fue que se enteró de las circunstancias de su muerte.