Por primera vez hay paridad entre brasileños y argentinos
📰 Una Copa que vale un empate inédito
Flamengo le dio a Brasil su 25ª Libertadores, con lo que equiparó la cantidad de trofeos de los equipos nacionales.
Por
Malva Marani
01 de diciembre de 2025 - 1:01
Flamengo sumó la Copa Libertadores 25 para Brasil.
(Paolo Aguilar/EFE)
Fútbol
Copa Libertadores
Flamengo
