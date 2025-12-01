Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
01 de diciembre de 2025 - 3:01
Amor en la gran ciudad
Amor en la gran ciudad es una comedia romántica surcoreana dirigida por Eon-hie Lee que cuenta la historia de Jae-hee, una joven de espíritu libre, y Heung-soo, un hombre que oculta su identidad gay, quienes viven juntos en Seúl y se vuelven mejores amigos. Tienen una conexión inesperada al desafiar las expectativas sociales y navegar juntos por el amor, el romance y los desafíos de la adultez en la vida urbana (Cinépolis, Nuevo Monumental, Showcase.)
El País
La Libertad Avanza intentar romper al peronismo
La guerra por la primera minoría en Diputados
Por
Paula Marussich
Un acto fallido en Plaza de Mayo
La marcha por la libertad de los represores fue un fiasco
Por
Luciana Bertoia
Una de las federaciones docentes hará paro del 1 al 6 de diciembre
Sigue las medidas de lucha en las universidades
Renunció Fabbri, abogado que defendió a Calvete en una causa por explotación económica de “prostitución ajena”
Otro funcionario de Andis, afuera
Economía
Se agranda la brecha social
La clase alta piensa en viajar, la clase media hace “malabares”
Contradicciones
Por
Hernán Letcher
El Gobierno de Milei avisa que “solo el que es competitivo seguirá vivo”
El caso Whirlpool y el fin de la industria nacional
Por
Leandro Renou
Efecto dominó en la industria
La caída en la línea blanca afecta al acero
Sociedad
Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca
📰 El hombre que hizo de la promesa una bandera - Clone
Por
Juan Funes
Científicos explican en qué consiste el engaño
Show antivacunas: ¿por qué se pegan los metales en la piel del “hombre imantado“?
Cuatro muertos y al menos diez heridos
California: tiroteo en un cumpleaños infantil
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de noviembre
Deportes
Terminó decimocuarto en el GP de Qatar
Colapinto: “Está siendo un final de temporada difícil”
Diálogo con Alfredo Tadeo Wiedmer, patinador profesional y entrenador de patinaje artístico
“Los patines me los ataba con alambre pero quería llegar al Mundial”
Por
Florencia Castro
El piloto argentino de Alpine corre en Lusail
Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de Qatar: la carrera, minuto a minuto
El Pincha se impuso 1-0 con un gol de Tiago Palacios y es semifinalista
Torneo Clausura: Estudiantes venció a Central Córdoba y sigue en carrera