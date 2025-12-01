Amor en la gran ciudad

Amor en la gran ciudad es una comedia romántica surcoreana dirigida por Eon-hie Lee que cuenta la historia de Jae-hee, una joven de espíritu libre, y Heung-soo, un hombre que oculta su identidad gay, quienes viven juntos en Seúl y se vuelven mejores amigos. Tienen una conexión inesperada al desafiar las expectativas sociales y navegar juntos por el amor, el romance y los desafíos de la adultez en la vida urbana (Cinépolis, Nuevo Monumental, Showcase.)

(Imagen Web)