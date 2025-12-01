Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Los premios La Gordillo se entregan en La Comedia

Celebración del teatro local

PREMIOS GORDILLO Hay 50 obras de teatro nominadas en 2025. (GENTILEZA )

El País

Guillermo Madero será jefe de gabinete de Defensa

Presti ascenderá a un funcionario que obstaculizó la búsqueda de los bebés robados y visitó represores

Por Luciana Bertoia

De calamares y otros bichos usurpados en el Mar Argentino

Por Mempo Giardinelli

Otra vez el cuento del achique del Estado

La “segunda etapa” del Gobierno repite la vieja receta de los despidos

Por Melisa Molina

Por una complicación gastrointestinal

José Alperovich fue internado y operado de urgencia en el Hospital Italiano

Economía

Debe cubrir más de 15 pedidos diarios para no ser pobre

Cuánto gana un trabajador delivery

fábrica cerrada

El 40 por ciento manifiesta que disminuirá la rentabilidad

Desánimo empresario por el rumbo económico

Regalos inalcanzables para esta navidad

Los juguetes están hasta un 75% más caros en el país que en la región

Inundación Campana

Recursos para infraestructura básica tienen otro destino

Los barrios populares le pagan la deuda al FMI

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Obra en el subte

Lima, renovada: se inauguró una nueva intervención artística en la Línea A

Trágica fiesta de egresados en Córdoba

Apuñalaron y mataron a un joven

Cumpleaños Pablo Grillo

Celebraron sus 36 años

La familia de Pablo Grillo compartió un mensaje por su cumpleaños y renovó el pedido de justicia

Hincha de la Selección Argentina sigue festejando en Avellaneda

Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca

El hombre que hizo de la promesa una bandera

Por Juan Funes

Deportes

El triunfo sufrido del conjunto de Claudio Ubeda

A Boca le cuesta pero acostó a Argentinos

Por Juan José Panno

El equipo derrotó a Argentinos y está entre los cuatro mejorers

La supremacía de Boca no apareció, pero le alcanzó para seguir adelante

Por Adrián De Benedictis

Panna Udvardy festejó en el Tenis Club Argentino tras volver a ganar en Buenos Aires

El Argentina Open femenino quedó en manos de una ex campeona

Por Pablo Amalfitano

Arsenal y Chelsea igualaron en el clásico de Londres

Premier League: “Dibu” Martínez se destacó en el éxito de Aston Villa