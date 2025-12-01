Omitir para ir al contenido principal
El código de Disney: así son las normas innegociables de la empresa con los creativos de los proyectos

Las reglas que los directores deben cumplir para dirigir una película en Disney

El cineasta David Lowery revela las estrictas reglas que Disney impone a sus directores. No se permiten decapitaciones, empalamientos ni escenas de fumadores en sus películas.

El País

Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.

Un nuevo ascenso para la familia militar

Por Luciana Bertoia

Tras la salida de Patricia Bullrich

Quién es la nueva ministra de Seguridad y por qué su pasado en Córdoba vuelve a incomodar

Un proyecto punitivista

Penas más duras: el Gobierno envía al Congreso la reforma del Código Penal

Presentó un escrito

Diego Spagnuolo pidió la nulidad de la causa que investiga las supuestas coimas en la Andis

Economía

Pidió el levantamiento completo del cepo

Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas de interés

Mes navideño

Cuenta DNI diciembre 2025: todos los descuentos para el último mes del año

El Grinch libertario

No se salva ni Papá Noel: la industria del juguete alerta por una Navidad con ventas a la baja

Más presión para los hogares

Diciembre comienza con aumentos en la luz y el gas

Sociedad

¿Qué significa?

“Rage Bait”, la palabra del año según la Universidad de Oxford

La mirada de les estudiantes del nivel secundario

La ESI analizada por sus propios usuarios

Por Sonia Santoro

Un balance provisorio de 151 muertos y decenas de desaparecidos

Trece detenidos por el incendio en Hong Kong

Lluvias excepcionales provocan muertes y destrucción masiva en Asia

Golpe mortal del monzón

Deportes

FOTOBAIRES boca argentinos cuartos final torneo clausura 2025

Opinión

Este Boca no es aquel

Por Daniel Guiñazú
Antonelli Norris

Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas

Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli

La selección gana, gusta y golea

Mundial de Futsal femenino: Argentina goleó a Colombia y pasó a semifinal

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen celebrates with the winning trophy at the end of the Formula One Qatar Grand Prix at the Lusail International Circuit in Lusail on November 30, 2025. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)

Verstappen ganó y la definición será entre los tres en Abu Dhabi

Fórmula 1: McLaren se equivocó feo y el misterio continúa

Por Malva Marani