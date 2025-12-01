Omitir para ir al contenido principal
El País

La nueva ola de despidos repetirá la vieja fórmula de la no renovación de miles de contratos estatales que vencen a fines de diciembre.

La “segunda etapa” repite la receta de los despidos

Por Melisa Molina

El partido amarillo no encuentra el rumbo ante La Libertad Avanza

El PRO, en pleno caos

Por Werner Pertot

Guillermo Madero será jefe de gabinete de Defensa

Presti ascenderá a un funcionario que obstaculizó la búsqueda de los bebés robados y visitó represores

Por Luciana Bertoia

Entrevista a Gabriel Salomón, militante de HIJOS y fundador del SIMECA

“La libertad no es tener cuatro laburos”

Economía

Inundación Campana

Recursos para infraestructura básica tienen otro destino

Los barrios populares le pagan la deuda al FMI

Por Mara Pedrazzoli
fábrica cerrada

El 40 por ciento manifiesta que disminuirá la rentabilidad

Desánimo empresario por el rumbo económico

Debe cubrir más de 15 pedidos diarios para no ser pobre

Cuánto gana un trabajador delivery

Regalos inalcanzables para esta navidad

Los juguetes están hasta un 75% más caros en el país que en la región

Sociedad

Trágica fiesta de egresados en Córdoba

Apuñalaron y mataron a un joven

Hombre Imantado, antivacunas congreso

Científicos explican en qué consiste el engaño

Show antivacunas: ¿por qué se pegan los metales en la piel del “hombre imantado“?

Néstor Confalonieri, un escultor patagónico

Tallar el amor, contra el olvido

Por Patricia Chaina

Dudas, advertencias, llamados de atención sobre la propuesta oficialista de reforma en la educación

El gobierno quiere convertir a la educación en un nuevo mercado

Por Pablo Esteban

Deportes

FOTO PRENSA RACING racing entrenamiento

Se definen los últimos semifinalistas del Clausura

Racing-Tigre y Barracas-Gimnasia, los partidos del lunes

FOTOBAIRES racing river gustavo costas

Torneo Clausura

Los partidos de hoy

FOTO PRENSA ESTUDIANTES RIO CUARTO nacional B deportivo madryn estudiantes rio cuarto

Empató en cancha de Deportivo Madryn y ganó el Reducido

El que Río Cuarto, ríe mejor: Estudiantes ascendió a Primera

Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez celebrates after scoring his team's first goal during the Italian Serie A football match between Pisa and Inter Milano at Arena Garibaldi Romeo Anconetani stadium in Pisa, on November 30, 2025. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

Napoli batió a Roma y trepó a la cima con Milan

Serie A de Italia: Inter se impuso al Pisa con doblete de Lautaro