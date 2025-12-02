📰 Cartelera

Omitir para ir al contenido principal
La canción más triste del mundo La música más triste del mundo, película canadiense de 2003 dirigida por Guy Maddin se sitúa en el gélido y brumoso Winnipeg de los años 30, durante la época de la Gran Depresión, donde una condesa venida a menos idea un extravagante concurso para salvar a la ciudad de la ruina: buscar a la persona capaz de interpretar “la música más triste del mundo” y así se relaciona con un atormentado artista (A las 22, en Cine Club, España 401.) (Imagen Web)

El País

Maniobras en el Congreso

Lorena Villaverde retiró su renuncia a Diputados tras el rechazo a su jura en el Senado

Luis Petri, presento helicòpteros nuevos

Fueron adquiridos por Taiana en 2023

Petri presentó nuevos helicópteros, pero la compra había sido del Gobierno anterior

Por Natalia López Gómez
Jura Alejandra Monteoliva con Patricia Bullrich y Javier Milei

Los detalles de la jura de Monteoliva

Bullrich no suelta el timón, Petri se enorgullece de los militares y Lamelas, como en casa

Por Melisa Molina

Siguen las dudas por los acuerdos comerciales

Santilli se reunió con Peter Lamelas en Casa Rosada

Economía

Vendedores Ambulantes

Récord histórico de la "tasa de desprotección", de acuerdo al IAG.

La desprotección laboral avanza

Por Mara Pedrazzoli

Perspectivas Económicas

Menos crecimiento, caída del consumo y una advertencia: el informe de la OCDE sobre la economía argentina

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 2 de diciembre de 2025

Juguetes

Importaciones récord, caída del consumo y cierre de empresas

Milei rompió toda la industria del juguete

Por Leandro Renou

Sociedad

Escondida en la casa de un tío, cayó Nahiara, la chica de 16 años acusada de matar al novio a puñaladas en

Homicidio en Lanús

Nahiara, de 16 años, continuará detenida tras haberse entregado por el crimen de su novio

Corrección profunda en el mercado de las cripto

Bitcoin entra en fase bajista: qué significa para el mundo y qué impacto puede tener en Argentina

Por Inteligencia Argentina

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

¿Hacia un mundo gobernado por las inteligencias artificiales?

Por Pablo Esteban

Por usar el celular en un juicio

Makintach fue denunciada otra vez: se la investiga por incumplimiento de deberes

Deportes

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 velez river

Peligro de Wolf

La nueva enciclopedia del fútbol argentino

Por Victor Wolf
FOTO PRENSA BOCA boca entrenamiento ubeda paredes

Los volantes Herrera y Palacios están en observación

Boca espera por la recuperación de los lesionados

FOTO REDES SOCIALES brasil atletico mineiro fausto vera

El DT y la dirigencia de River piensan cómo reforzar al equipo para el 2026

Fausto Vera suena como refuerzo de River

FOTO PRENSA FIFA sorteo mundial 2026 copa mundo trofeo

Habrá cuatro bombos con 12 equipos cada uno para la definición de la fase de grupos

Mundial 2026: cómo será el procedimiento del sorteo