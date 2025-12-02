📰 Cartelera

La canción más triste del mundo

La música más triste del mundo, película canadiense de 2003 dirigida por Guy Maddin se sitúa en el gélido y brumoso Winnipeg de los años 30, durante la época de la Gran Depresión, donde una condesa venida a menos idea un extravagante concurso para salvar a la ciudad de la ruina: buscar a la persona capaz de interpretar “la música más triste del mundo” y así se relaciona con un atormentado artista (A las 22, en Cine Club, España 401.)

