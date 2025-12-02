Omitir para ir al contenido principal
Sube la temperatura

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 2 de diciembre

El SMN indicó que la temperatura llegará a los 28 grados en el AMBA

Se esperan 28 grados en el AMBA

El País

"Gran Peña" del Instituto Patria

Zambas, chacareras y brindis por la libertad de Cristina Kirchner

Siempre se puede ser más punitivista

El “legado” de Bullrich en Seguridad: una reforma penal regresiva

Por Melisa Molina

El Gobierno dice tener listo el proyecto

Reforma laboral: Santilli gasta saliva con los gobernadores, pero no consigue apoyo de la CGT

Coletazos por su relación con Fred Machado

Por presión de la Rosada, Villaverde se bajaría del Senado

Por Luciano Barroso

Economía

General Motors Argentina

Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios

Se achica la industria nacional

Juguetes

Importaciones récord, caída del consumo y cierre de empresas

Milei rompió toda la industria del juguete

Por Leandro Renou

Sube el piso del tributo que afecta a las unidades de alta gama

Autos de lujo, más baratos

ARCA

Rebaja del 8,6 por ciento en términos reales.

Cuarta caída al hilo en la recaudación pública

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de diciembre

La mirada de les estudiantes del nivel secundario

La ESI analizada por sus propios usuarios

Por Sonia Santoro

Ozempic, Wegovy o Mounjauro son algunos de los nombres comerciales más populares

La OMS recomienda que los medicamentos para adelgazar sean “accesibles universalmente”

Por Pablo Esteban

Deportes

Camino a la final espera Boca el próximo fin de semana en La Bombonera

Torneo Clausura: Racing y el arquero Cambeses eliminaron a Tigre

Por Fabio Lannutti
FOTOBAIRES boca argentinos cuartos final torneo clausura 2025

Opinión

Este Boca no es aquel

Por Daniel Guiñazú
Antonelli Norris

Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas

Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli

FOTOBAIRES barracas central gimnasia de la plata cuartos final torneo clausura 2025

El Lobo se impuso 2-0 como visitante y se clasificó a las semifinales

Torneo Clausura: Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes