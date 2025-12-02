La Corte Superior de Justicia creó un marcador especial para identificar causas vinculadas a cuestiones raciales
El Tribunal Superior de Justicia de Brasil estrenó un marcador que identifica de forma automática las causas vinculadas a cuestiones raciales, con 109 expedientes ya etiquetados. La herramienta permite seguir y priorizar estos casos en distintas plataformas internas del tribunal. La iniciativa, inspirada en el Protocolo para el Juicio con Perspectiva Racial del CNJ, busca fortalecer el compromiso institucional con la igualdad racial. El sistema sienta las bases para nuevas acciones en la materia y consolida un abordaje más sistemático frente al racismo judicial.