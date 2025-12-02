Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
IMPUTACIÓN
Perpetua por femicidios
Fiscalía solicitará la máxima pena para un hombre que mató a su expareja y al hombre con el que ella mantenía una relación en ese momento.
02 de diciembre de 2025 - 3:04
fiscal Alejandro Ferlazzo
El fiscal Alejandro Ferlazzo.
(Andres Macera)
Temas en esta nota:
Rosario
El País
Siempre se puede ser más punitivista
El “legado” de Bullrich en Seguridad: una reforma penal regresiva
Por
Melisa Molina
El Gobierno dice tener listo el proyecto
Reforma laboral: Santilli gasta saliva con los gobernadores, pero no consigue apoyo de la CGT
"Gran Peña" del Instituto Patria
Zambas, chacareras y brindis por la libertad de Cristina Kirchner
Plan de lucha de los docentes universitarios
Siete días de paro y un amparo judicial por la ley de financiamiento educativo
Por
Laura Vales
Economía
Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios
Se achica la industria nacional
Importaciones récord, caída del consumo y cierre de empresas
Milei rompió toda la industria del juguete
Por
Leandro Renou
Sube el piso del tributo que afecta a las unidades de alta gama
Autos de lujo, más baratos
Rebaja del 8,6 por ciento en términos reales.
Cuarta caída al hilo en la recaudación pública
Sociedad
En la Base Marambio
Incertidumbre en la Antártida: dos profesores universitarios están varados y no saben cuando vuelven
En Córdoba
El jurado de Enjuiciamiento debatirá los pedidos de juicio político contra los fiscales del crimen de Nora Dalmasso
Un informe sobre la presencia femenina en la prensa
Retroceso de los temas de género y la mirada de mujeres sobre la realidad en los medios
Por
Mariana Carbajal
Ozempic, Wegovy o Mounjauro son algunos de los nombres comerciales más populares
La OMS recomienda que los medicamentos para adelgazar sean “accesibles universalmente”
Por
Pablo Esteban
Deportes
Camino a la final espera Boca el próximo fin de semana en La Bombonera
Torneo Clausura: Racing y el arquero Cambeses eliminaron a Tigre
Por
Fabio Lannutti
Opinión
Este Boca no es aquel
Por
Daniel Guiñazú
Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas
Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli
El Lobo se impuso 2-0 como visitante y se clasificó a las semifinales
Torneo Clausura: Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes