Portada
Rosario|12
Murió una mujer que había sido baleada en barrio Plata
📰 Suman femicidios en la provincia
A una semana del día contra las violencias hacia las mujeres, una mujer fue asesinada en Esperanza y se investiga otro caso.
02 de diciembre de 2025 - 21:00
Eliana Fernández
Eliana Fernández agonizó diez días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
(WEB)
