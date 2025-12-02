Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Murió una mujer que había sido baleada en barrio Plata

Suman femicidios en la provincia

A una semana del día contra las violencias hacia las mujeres, una mujer fue asesinada en Esperanza y se investiga otro caso.

Eliana Fernández Eliana Fernández agonizó diez días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. (WEB)

Temas en esta nota:

El País

"Gran Peña" del Instituto Patria

Zambas, chacareras y brindis por la libertad de Cristina Kirchner

Siempre se puede ser más punitivista

El “legado” de Bullrich en Seguridad: una reforma penal regresiva

Por Melisa Molina

El Gobierno dice tener listo el proyecto

Reforma laboral: Santilli gasta saliva con los gobernadores, pero no consigue apoyo de la CGT

Coletazos por su relación con Fred Machado

Por presión de la Rosada, Villaverde se bajaría del Senado

Por Luciano Barroso

Economía

General Motors Argentina

Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios

Se achica la industria nacional

Juguetes

Importaciones récord, caída del consumo y cierre de empresas

Milei rompió toda la industria del juguete

Por Leandro Renou
Lamparas Energia

Diciembre trajo subas calientes en tarifas y servicios

Otro sacudón a los bolsillos

ARCA

Rebaja del 8,6 por ciento en términos reales.

Cuarta caída al hilo en la recaudación pública

Sociedad

Ozempic, Wegovy o Mounjauro son algunos de los nombres comerciales más populares

La OMS recomienda que los medicamentos para adelgazar sean “accesibles universalmente”

Por Pablo Esteban

La mirada de les estudiantes del nivel secundario

La ESI analizada por sus propios usuarios

Por Sonia Santoro

En la Base Marambio

Incertidumbre en la Antártida: dos profesores universitarios están varados y no saben cuando vuelven

En Córdoba

El jurado de Enjuiciamiento debatirá los pedidos de juicio político contra los fiscales del crimen de Nora Dalmasso

Deportes

Camino a la final espera Boca el próximo fin de semana en La Bombonera

Torneo Clausura: Racing y el arquero Cambeses eliminaron a Tigre

Por Fabio Lannutti
FOTOBAIRES boca argentinos cuartos final torneo clausura 2025

Opinión

Este Boca no es aquel

Por Daniel Guiñazú
Antonelli Norris

Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas

Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli

FOTOBAIRES barracas central gimnasia de la plata cuartos final torneo clausura 2025

El Lobo se impuso 2-0 como visitante y se clasificó a las semifinales

Torneo Clausura: Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes