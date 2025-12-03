Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Rosario activa hoy su autonomía municipal plena

Como pibe que recibe las llaves de la casa

El intendente Pablo Javkin oficializa hoy el nuevo rango institucional de la ciudad, en un acto en el Monumento a la Bandera. Nuevas competencias y camino abierto hacia la futura Carta Orgánica.

Pablo Javkin acto día de Rosario Otra vez en el monumento, Javkin oficializa la autonomía de Rosario. (Jonatan Bustos Subsecretaría de)

El País

Cuestionamiento de un fiscal

Un protoclo antipiquetes muy flojo de base legal

Por Irina Hauser
Bessent Milei

Una respuesta al faltazo de Milei

Bessent suspendió su visita a la Argentina

A quien corresponda

Por E. Raúl Zaffaroni

El Gobierno alcanzó el objetivo de superar al bloque de UxP en Diputados

LLA tiene la primera minoría

Por Paula Marussich

Economía

UIA

Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes

La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA

Por Leandro Renou

El modelo sigue atado con alambre, coinciden economistas.

Esquema cambiario de bandas, nuevamente en riesgo

Por Juan Garriga
Vendedores Ambulantes

Récord histórico de la "tasa de desprotección", de acuerdo al IAG.

La desprotección laboral avanza

Por Mara Pedrazzoli

El precio al alza de alimentos presiona al indicador

Inflación arriba del 2 por ciento

Sociedad

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

Las IA avanzan en los gobiernos

Por Pablo Esteban

Corrección profunda en el mercado de las cripto

Bitcoin entra en fase bajista: qué significa para el mundo y qué impacto puede tener en Argentina

Por Inteligencia Argentina

El GCBA hizo la audiencia pública por el certificado de aptitud ambiental de la remodelación

Sigue la polémica por la posible demolición del Luna Park

Por Santiago Brunetto
Profesorado Libres de America

El “Pueblos de América” en la Villa 21-24 no cerrará sus puertas

Un profesorado que resiste el cierre

Deportes

LUSAIL (Qatar), 30/11/2025.- (L-R) Second-placed McLaren driver Oscar Piastri of Australia, first-placed Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands, Red Bull Racing Principal Strategy Engineer Hannah Schmitz, and third-placed Williams driver Carlos Sainz Jr of Spain pose on the podium after the Formula 1 Qatar Grand Prix at the Lusail International Circuit racetrack outside Doha, Qatar, 30 November 2025. (Fórmula Uno, Países Bajos; Holanda, España, Catar) EFE/EPA/ALI HAIDER

De los juegos de mesa a la élite de la Fórmula 1

La estratega del triunfo qatarí

Por Malva Marani
FOTO REDES SOCIALES brasil atletico mineiro fausto vera

El DT y la dirigencia de River piensan cómo reforzar al equipo para el 2026

Fausto Vera suena como refuerzo de River

FOTO PRENSA FIFA sorteo mundial 2026 copa mundo trofeo

Habrá cuatro bombos con 12 equipos cada uno para la definición de la fase de grupos

Mundial 2026: cómo será el procedimiento del sorteo

Tottenham Hotspur's Argentinian defender #17 Cristian Romero (2R) celebrates with teammates after scoring their late second goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Tottenham Hotspur at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on December 2, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

El cordobés marcó un doblete en el 2-2 ante Newcastle

Premier League: Cuti Romero salvó las papas en Tottenham