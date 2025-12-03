Omitir para ir al contenido principal
¿Tiene los números el Gobierno?

Extraordinarias, poroteo y reforma laboral: el diciembre caliente que se viene en el Congreso

La senadora nacional por Unión por la Patria, María Florencia López, explicó por la 750 cómo están los números en la previa a que el Presidente envíe formalmente el pedido de sesiones extraordinarias.

Sesion Ordinaria Publica en el Senado de la Nacion, el 18 de septiembre de 2025, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado
La reforma laboral podría tener un nuevo capítulo en el Senado durante diciembre. (SENADO ARGENTINA/Charly Diaz Azcue)

Aumento imperceptible

Milei decretó un salario mínimo para trabajadores indigentes

Cambios en la Side

El jefe de los espías, Sergio Neiffert, fue despedido y lo reemplaza Cristian Auguadra

A quien corresponda

Por E. Raúl Zaffaroni
Bessent Milei

Una respuesta al faltazo de Milei

Bessent suspendió su visita a la Argentina

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 3 de diciembre de 2025

UIA

Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes

La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA

Por Leandro Renou

Recortó la proyección de crecimiento y subió la de inflación

OCDE le bajó el pulgar al país

Agencia Motos

Caídas tanto en el interanual como en la comparación mensual.

Cayeron las ventas de autos y motos

Sociedad

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

Las IA avanzan en los gobiernos

Por Pablo Esteban

Habría sido apuñalado

Hallaron asesinado a un hombre en el río Paraná

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 3 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de diciembre

Deportes

BARCELONA, 02/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el tercer gol del equipo blaugrana durante el partido de la jornada 19 de LaLiga que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. EFE/Alejandro García.

Se impuso de local ante el Atlético Madrid de los argentinos

Liga de España: Barcelona ganó y se recorta solo en la punta

FOTO PRENSA BOCA boca entrenamiento ubeda paredes

Los volantes Herrera y Palacios están en observación

Boca espera por la recuperación de los lesionados

LUSAIL (Qatar), 30/11/2025.- (L-R) Second-placed McLaren driver Oscar Piastri of Australia, first-placed Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands, Red Bull Racing Principal Strategy Engineer Hannah Schmitz, and third-placed Williams driver Carlos Sainz Jr of Spain pose on the podium after the Formula 1 Qatar Grand Prix at the Lusail International Circuit racetrack outside Doha, Qatar, 30 November 2025. (Fórmula Uno, Países Bajos; Holanda, España, Catar) EFE/EPA/ALI HAIDER

De los juegos de mesa a la élite de la Fórmula 1

La estratega del triunfo qatarí

Por Malva Marani
FOTO REDES SOCIALES brasil atletico mineiro fausto vera

El DT y la dirigencia de River piensan cómo reforzar al equipo para el 2026

Fausto Vera suena como refuerzo de River