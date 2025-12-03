Omitir para ir al contenido principal
La 39 Fiesta Provincial de Teatro llegó a su fin y eligió tres piezas ganadoras
Las obras que representarán a la provincia
“Una cáscara de banana”, “Tácticas Guaraní” y “Valanaveva” fueron premiadas para encabezar la delegación bonaerense en la Fiesta Nacional, reafirmando la fuerza del teatro independiente local.
03 de diciembre de 2025 - 22:57
Fiesta Provincial del Teatro
“Una cáscara de banana”, “Tácticas Guaraní” y “Valanaveva” representarán a la provincia.
(Prensa -)
