La 39 Fiesta Provincial de Teatro llegó a su fin y eligió tres piezas ganadoras

Las obras que representarán a la provincia

“Una cáscara de banana”, “Tácticas Guaraní” y “Valanaveva” fueron premiadas para encabezar la delegación bonaerense en la Fiesta Nacional, reafirmando la fuerza del teatro independiente local.

Fiesta Provincial del Teatro
Fiesta Provincial del Teatro “Una cáscara de banana”, “Tácticas Guaraní” y “Valanaveva” representarán a la provincia. (Prensa -)

El País

Las perlitas de una jornada escandalosa

Comentarios sexistas, cruces y gritos en plena jura de diputados y diputadas

Lorena Villaverde

La rionegrina reacomoda su estrategia

Villaverde renunció al Senado, pero retiene su banca en Diputados

En la jura de los diputados del FIT

Lilia Lemoine y un nuevo show de insultos en el Congreso

Como cada miércoles

Jubilados marchan al Congreso tras la jura de los nuevos diputados

Economía

Rappi

Datos de la misma empresa muestran una suba del 40 por ciento

Subió fuerte la cantidad de repartidores Rappi

Según un informe de Focus Market

Aumentó un 27% la canasta navideña

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 3 de diciembre de 2025

UIA

Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes

La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA

Por Leandro Renou

Sociedad

Plataforma Meta

Deberá pagar 479 millones de euros a la prensa española

Fallo histórico contra Meta por la venta de publicidad

En el paseo de compras Dolphin Mall

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

Las IA avanzan en los gobiernos

Por Pablo Esteban

“Él me agarró de los pelos y me dio la cabeza contra la puerta”

Deportes

LOUISVILLE, KENTUCKY - JULY 26: Emiliano Martínez #23 of Aston Villa arrives at Lynn Family Stadium prior to a friendly soccer match against Eintracht Frankfurt on July 26, 2025 in Louisville, Kentucky. Jeff Dean/Getty Images/AFP (Photo by Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vio el triunfazo de los suyos desde la tribuna

Dibu Martínez se lesionó en el calentamiento del Aston Villa

SÍDNEY (AUSTRALIA), 03/12/2025.- Alicia Lucas, exjugadora profesional de rugby australiana y Brett Robinson, presidente de World Rugby, , durante el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, celebrado este miércoles en Sídney. España, Argentina, Fiyi y Canadá se verán las caras en esa fase EFE/World Rugby // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027

Los Pumas y un sorteo bastante favorable

Por Jorge Ciccodicola
BILBAO, 03/12/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (c) celebra con Eduardo Camavinga el 0-3 conseguido durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid, disputado este miércoles en el estadio de San Mamés en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla

Goleada de visitante en Bilbao

Mastantuono, otra vez sin minutos en el Real Madrid

FOTO REDES SOCIALES inglaterra manchester united lisandro martinez

Se viene el sorteo del Mundial 2026

La Selección Argentina y el pecado de la abundancia: muchos candidatos y pocos lugares disponibles