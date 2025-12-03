Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Nueva edición del ciclo Un lugar limpio y bien iluminado
📰 Lecturas, encuentros y fotos
03 de diciembre de 2025 - 21:00
Una edición anterior del ciclo de lectura.
El País
La rionegrina reacomoda su estrategia
Villaverde renunció al Senado, pero retiene su banca en Diputados
En la jura de los diputados del FIT
Lilia Lemoine y un nuevo show de insultos en el Congreso
Como cada miércoles
Jubilados marchan al Congreso tras la jura de los nuevos diputados
Con la presencia de Javier Milei
Juraron 127 diputados nuevos: cantos, insultos y chicanas en la sesión
Economía
Datos de la misma empresa muestran una suba del 40 por ciento
Subió fuerte la cantidad de repartidores Rappi
Según un informe de Focus Market
Aumentó un 27% la canasta navideña
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 3 de diciembre de 2025
Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes
La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA
Por
Leandro Renou
Sociedad
El sueño de la derecha está cada vez más cerca
Las IA avanzan en los gobiernos
Por
Pablo Esteban
El único argentino en el ranking
Milo J cruza fronteras: “La vida era más corta” entró en el top 100 de Rolling Stone US
Uno de los cinco acusados por el crimen
Se conocerá la sentencia contra el médico que le dio la ketamina al actor Mathew Perry
Nuevo resumen musical interactivo
Spotify Wrapped 2025: todo lo que hay que saber sobre “tus canciones del año”
Deportes
Se viene el sorteo del Mundial 2026
La Selección Argentina y el pecado de la abundancia: muchos candidatos y pocos lugares disponibles
El presidente de Estados Unidos será galardonado por su par de la FIFA
Trump recibirá el Premio FIFA de la Paz en el sorteo del Mundial
La competencia organizada por la International Boxing Association se desarrollará en Dubai
Argentina ya conoce a sus rivales para el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur
El innovador torneo sobre cemento será preparativo para el Abierto de Australia
Se confirmó una lista de lujo para el Road to Australia
Por
Pablo Amalfitano