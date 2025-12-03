Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires|12
Acusan al poder político local de intentar encubrir un homicidio
Marcha en Campana pide “Justicia por Nacho”
El joven fue atacado por tres personas en una plaza céntrica. Ya hay dos detenidos, uno de ellos vinculado al intendente del PRO.
03 de diciembre de 2025 - 23:59
Nacho Ventosa, joven que mataron a golpes en Campana
Nacho Ventosa, joven que mataron a golpes en Campana
(gentilesa)
El País
Se queda en Diputados hasta 2027
Narcogate, capítulo dos: Villaverde finalmente se bajó del Senado
Por
Luciano Barroso
Las perlitas de una jornada escandalosa
Comentarios sexistas, cruces y gritos en plena jura de diputados y diputadas
La rionegrina reacomoda su estrategia
Villaverde renunció al Senado, pero retiene su banca en Diputados
En la jura de los diputados del FIT
Lilia Lemoine y un nuevo show de insultos en el Congreso
Economía
Entrevista al economista peronista Martín Pollera
“Volver a poner a la producción en el centro de la escena”
Por
Mara Pedrazzoli
La CGT rechazó la decisión por insuficiente y alejada de la realidad
El salario mínimo subió apenas 6.000 pesos
Por
Juan Garriga
Datos de la misma empresa muestran una suba del 40 por ciento
Subió fuerte la cantidad de repartidores Rappi
Según un informe de Focus Market
Aumentó un 27% la canasta navideña
Sociedad
Deberá pagar 479 millones de euros a la prensa española
Fallo histórico contra Meta por la venta de publicidad
En el paseo de compras Dolphin Mall
Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping
El sueño de la derecha está cada vez más cerca
Las IA avanzan en los gobiernos
Por
Pablo Esteban
“Él me agarró de los pelos y me dio la cabeza contra la puerta”
Deportes
Junior Leandro Zárate vs. Thammanoon Niyomtrong
Boxeo: un argentino pelea de apuro en Tailandia por el título supermosca del Consejo
Vio el triunfazo de los suyos desde la tribuna
Dibu Martínez se lesionó en el calentamiento del Aston Villa
Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027
Los Pumas y un sorteo bastante favorable
Por
Jorge Ciccodicola
El equipo de Cañuelas derrotó a UAE en el último partido de su grupo
La Natividad La Dolfina es el primer finalista del Abierto Argentino de polo