Anuncio de Camuzzi, a un año de la partida de la malaya Petronas
📰 Proyectan una planta de GNL en el puerto platense
La empresa de Alejandro Macfarlane y Jorge Brito invertirá 3.900 millones de dólares en La Plata y generará 500 empleos permanentes. De qué se trata el proyecto.
Por
Marcial Amel
04 de diciembre de 2025 - 0:37
Buque de transporte de GNL
La provincia de Buenos Aires tendrá su planta licuefactora de gas con destino de exportación.
(Archivo -)
El País
A quien corresponda
Por
E. Raúl Zaffaroni
El Congreso, epicentro de la protesta social
Todos los reclamos juntos, en la calle
Denuncian ajuste, discriminación y corrupción
En su día, las personas con discapacidad marcharán contra Milei
Por
Matías Ferrari
Maniobras en el Congreso
Lorena Villaverde retiró su renuncia a Diputados tras el rechazo a su jura en el Senado
Economía
El precio al alza de alimentos presiona al indicador
Inflación arriba del 2 por ciento
Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes
La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA
Por
Leandro Renou
Recortó la proyección de crecimiento y subió la de inflación
OCDE le bajó el pulgar al país
Caídas tanto en el interanual como en la comparación mensual.
Cayeron las ventas de autos y motos
Sociedad
Por prácticas abusivas
Fallo histórico contra Meta: deberá pagar 479 millones de euros a la prensa española
El GCBA hizo la audiencia pública por el certificado de aptitud ambiental de la remodelación
Sigue la polémica por la posible demolición del Luna Park
Por
Santiago Brunetto
Pasado de copas
Manejaba por la ruta alcoholizado y dio una insólita excusa
Hay más de 630 muertos y 400 desaparecidos
Más de un millón de personas fueron evacuadas en Sumatra por las inundaciones
Deportes
El cordobés marcó un doblete en el 2-2 ante Newcastle
Premier League: Cuti Romero salvó las papas en Tottenham
Se impuso de local ante el Atlético Madrid de los argentinos
Liga de España: Barcelona ganó y se recorta solo en la punta
De los juegos de mesa a la élite de la Fórmula 1
La estratega del triunfo qatarí
Por
Malva Marani
Peligro de Wolf
La nueva enciclopedia del fútbol argentino
Por
Victor Wolf