Pau Soka

Pau Soka regresa a los géneros que más la representan a lo largo de su carrera musical: soul, neosul y funk, en una noche que tendrá como referencia sus diez años de trayectoria, que empezó en la calle, con la Banda Verde, y fue creciendo a lo largo de los años, para convertirla en una de las intérpretes más reconocidas de la ciudad, y una de las voces más características. Cantará acompañada por full band. A las 20.30, en Beatmemo.

(Gentileza -)