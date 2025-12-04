Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
El Bienio Arrasado en Argentina
Por
Alfredo Serrano Mancilla
04 de diciembre de 2025 - 17:14
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
MILEI MOVISTAR ARENA
Milei en el Movistar Arena
(NOTICIAS ARGENTINAS)
Temas en esta nota:
Javier Milei
El País
El Bienio Arrasado en Argentina
Por
Alfredo Serrano Mancilla
Otro funcionario que se va
Renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos
Por
Luciana Bertoia
Tensión
Protesta y tensión en la General Paz: trabajadores del INTI fueron desalojados por la Policía
Acusada de hacer pagos sospechosos en Andis
Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, no sabe, no contesta
Por
Irina Hauser
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 4 de diciembre de 2025
Asegura que están abajo de cuando asumió Milei
Barclays alerta sobre las reservas
Datos de la misma empresa muestran una suba del 40 por ciento
Subió fuerte la cantidad de repartidores Rappi
La CGT rechazó la decisión por insuficiente y alejada de la realidad
El salario mínimo subió apenas 6.000 pesos
Por
Juan Garriga
Sociedad
Está sana y salva
Encontraron a la joven chaqueña que estaba desaparecida en Brasil
Tensión por el cobro del aguinaldo
Los choferes anticiparon un paro de colectivos para el viernes 5 de diciembre si no cobran sus sueldos
Gira global
Tras el lanzamiento de “Lux”, Rosalía realizará dos shows en Buenos Aires: cómo comprar las entradas
Robo orquestado de productos de marcas reconocidas
Liberaron a los argentinos detenidos en Miami y ya dejaron Estados Unidos
Deportes
Opinión
La “Brujita” neoliberal y Bullrich abofeteando a Messi
Por
José Luis Lanao
El innovador torneo sobre cemento será preparativo para el Abierto de Australia
Se confirmó una lista de lujo para el Road to Australia
Por
Pablo Amalfitano
Se viene el sorteo del Mundial 2026
La Selección Argentina y el pecado de la abundancia: muchos candidatos y pocos lugares disponibles
Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027
Los Pumas y un sorteo bastante favorable
Por
Jorge Ciccodicola