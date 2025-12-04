Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Tercer opus de Isabelle Prim

“Los lobos”: las relaciones entre locura y arte

Película exigente y extraña para los cánones narrativos y formales, con una bestia legendaria como excusa y sublimación.

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
Los Lobos
Los Lobos "Los lobos" compitió en la categoría Vanguardia y Género del último Bafici. (Sin Credito)

El País

Acusada de hacer pagos sospechosos en Andis

Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, no sabe, no contesta

Por Irina Hauser

SEXISTA

Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

La caída de Neiffert y la llegada de Cristian Auguadra

Los escándalos que envuelven al nuevo jefe de la SIDE

Por Luciana Bertoia

Se viene el nuevo Encuentro Federal de Derechos Humanos

“Cristina libre, con proscripción no hay derechos ni democracia”

Economía

Luis Caputo

Para afrontar el pago de intereses programado para enero

Sin reservas, Caputo busca deuda

Banco Central

Asegura que están abajo de cuando asumió Milei

Barclays alerta sobre las reservas

Martin Pollera

Entrevista al economista peronista Martín Pollera

“Volver a poner a la producción en el centro de la escena”

Por Mara Pedrazzoli

La CGT rechazó la decisión por insuficiente y alejada de la realidad

El salario mínimo subió apenas 6.000 pesos

Por Juan Garriga

Sociedad

Después de recuperarse fue llevado a su hábitat natural

Un mapache se emborrachó en una licorería en Estados Unidos

Plataforma Meta

Deberá pagar 479 millones de euros a la prensa española

Fallo histórico contra Meta por la venta de publicidad

En el paseo de compras Dolphin Mall

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

Las IA avanzan en los gobiernos

Por Pablo Esteban

Deportes

Opinión

La “Brujita” neoliberal, Bullrich y el “Sorete de Miami”

Por José Luis Lanao

Junior Leandro Zárate vs. Thammanoon Niyomtrong

Boxeo: un argentino pelea de apuro en Tailandia por el título supermosca del Consejo

LOUISVILLE, KENTUCKY - JULY 26: Emiliano Martínez #23 of Aston Villa arrives at Lynn Family Stadium prior to a friendly soccer match against Eintracht Frankfurt on July 26, 2025 in Louisville, Kentucky. Jeff Dean/Getty Images/AFP (Photo by Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vio el triunfazo de los suyos desde la tribuna

Dibu Martínez se lesionó en el calentamiento del Aston Villa

SÍDNEY (AUSTRALIA), 03/12/2025.- Alicia Lucas, exjugadora profesional de rugby australiana y Brett Robinson, presidente de World Rugby, , durante el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, celebrado este miércoles en Sídney. España, Argentina, Fiyi y Canadá se verán las caras en esa fase EFE/World Rugby // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027

Los Pumas y un sorteo bastante favorable

Por Jorge Ciccodicola