¿"Five Nights at Freddy's" regresa?: nuevas declaraciones de Blumhouse avivan expectativas de una tercera entrega

Matthew Lillard emociona a fanáticos con pistas sobre “Five Nights at Freddy’s 3”

Supuestos sobre la tercera película ” toman fuerza en eventos recientes. Los involucrados brindan adelantos jugosos, pero no hay confirmación oficial.

Five Nights at Freddy's (Prensa)

El País

Estarán Estela de Carlotto, Taty Almeida y Pérez Esquivel

Organismos de derechos humanos convocan a marchar: “Con los pañuelos blancos como bandera”

Incómodo con los números de la economía

El FMI confirma que la meta no se cumple y exige más ajuste

Jorge Macri y Diego Santilli

Reunión clave en Casa Rosada

Diego Santilli y Jorge Macri negocian el Presupuesto 2026 y la deuda de coparticipación

El Bienio Arrasado en Argentina

Por Alfredo Serrano Mancilla y Mariana Dondo

Economía

Julie Kozack

El Gobierno se niega porque aduce que impactaría en niveles de inflación

El FMI presiona a Caputo para que compre reservas

Según la UCA, la tasa de pobreza sería del 36,3 por ciento.

Fuerte crítica a la medición de pobreza

Por Mara Pedrazzoli

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 4 de diciembre de 2025

Banco Central

Asegura que están abajo de cuando asumió Milei

Barclays alerta sobre las reservas

Sociedad

Fue en la Legislatura Porteña

Declaran a Gabriel Rolón “personalidad destacada de la cultura”

Asociaciones de médicos presentan un informe que analiza el impacto de la política libertaria

Una radiografía del desguace en salud

Por Pablo Esteban

Fue la cuarta edición de los premios

La Fundación Leer reconoció a los chicos más lectores de cada provincia

No al cierre del Playon en La Boca

Lo usan miles de jóvenes como potrero y espacio de murga, y lo quieren vender

Contra el cierre del Playón de La Boca

Por Santiago Brunetto

Deportes

Opinión

La “Brujita” neoliberal y Bullrich abofeteando a Messi

Por José Luis Lanao
BILBAO, 03/12/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (c) celebra con Eduardo Camavinga el 0-3 conseguido durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid, disputado este miércoles en el estadio de San Mamés en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla

Goleada de visitante en Bilbao

Mastantuono, otra vez sin minutos en el Real Madrid

FOTO REDES SOCIALES inglaterra manchester united lisandro martinez

Se viene el sorteo del Mundial 2026

La Selección Argentina y el pecado de la abundancia: muchos candidatos y pocos lugares disponibles

SÍDNEY (AUSTRALIA), 03/12/2025.- Alicia Lucas, exjugadora profesional de rugby australiana y Brett Robinson, presidente de World Rugby, , durante el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, celebrado este miércoles en Sídney. España, Argentina, Fiyi y Canadá se verán las caras en esa fase EFE/World Rugby // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027

Los Pumas y un sorteo bastante favorable

Por Jorge Ciccodicola