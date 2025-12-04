Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
"Eleanor the Great": el debut de Johansson como directora lleno de desafío e integridad
Scarlett Johansson defiende el guion original de “Eleanor the Great”, su ópera prima
Johansson desafía las expectativas de su industria al mantener la narrativa del Holocausto en su película.
04 de diciembre de 2025 - 19:34
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Eleanor the Great
(Prensa)
Temas en esta nota:
Cine
Scarlett Johansson
El País
Estarán Estela de Carlotto, Taty Almeida y Pérez Esquivel
Organismos de derechos humanos convocan a marchar: “Con los pañuelos blancos como bandera”
Incómodo con los números de la economía
El FMI confirma que la meta no se cumple y exige más ajuste
Reunión clave en Casa Rosada
Diego Santilli y Jorge Macri negocian el Presupuesto 2026 y la deuda de coparticipación
El Bienio Arrasado en Argentina
Por
Alfredo Serrano Mancilla y Mariana Dondo
Economía
El Gobierno se niega porque aduce que impactaría en niveles de inflación
El FMI presiona a Caputo para que compre reservas
Según la UCA, la tasa de pobreza sería del 36,3 por ciento.
Fuerte crítica a la medición de pobreza
Por
Mara Pedrazzoli
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 4 de diciembre de 2025
Asegura que están abajo de cuando asumió Milei
Barclays alerta sobre las reservas
Sociedad
Fue en la Legislatura Porteña
Declaran a Gabriel Rolón “personalidad destacada de la cultura”
Asociaciones de médicos presentan un informe que analiza el impacto de la política libertaria
Una radiografía del desguace en salud
Por
Pablo Esteban
Fue la cuarta edición de los premios
La Fundación Leer reconoció a los chicos más lectores de cada provincia
Lo usan miles de jóvenes como potrero y espacio de murga, y lo quieren vender
Contra el cierre del Playón de La Boca
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Opinión
La “Brujita” neoliberal y Bullrich abofeteando a Messi
Por
José Luis Lanao
Goleada de visitante en Bilbao
Mastantuono, otra vez sin minutos en el Real Madrid
Se viene el sorteo del Mundial 2026
La Selección Argentina y el pecado de la abundancia: muchos candidatos y pocos lugares disponibles
Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027
Los Pumas y un sorteo bastante favorable
Por
Jorge Ciccodicola