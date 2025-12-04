Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Kicillof refuerza su gabinete educativo con un perfil académico

📰 Terigi asumió en Educación

Una pedagoga de trayectoria reemplaza a Sileioni y el gobernador reafirma su plan para la escuela pública.

Kicillof le tomó juramento a Flavia Terigi, nueva directora general de Cultura y Educación
Kicillof le tomó juramento a Flavia Terigi, nueva directora general de Cultura y Educación Kicillof le tomó juramento a Flavia Terigi, nueva directora general de Cultura y Educación. (Prensa -)

El País

Se queda en Diputados hasta 2027

Narcogate, capítulo dos: Villaverde finalmente se bajó del Senado

Por Luciano Barroso

Las perlitas de una jornada escandalosa

Comentarios sexistas, cruces y gritos en plena jura de diputados y diputadas

Lorena Villaverde

La rionegrina reacomoda su estrategia

Villaverde renunció al Senado, pero retiene su banca en Diputados

En la jura de los diputados del FIT

Lilia Lemoine y un nuevo show de insultos en el Congreso

Economía

Martin Pollera

Entrevista al economista peronista Martín Pollera

“Volver a poner a la producción en el centro de la escena”

Por Mara Pedrazzoli

La CGT rechazó la decisión por insuficiente y alejada de la realidad

El salario mínimo subió apenas 6.000 pesos

Por Juan Garriga
Rappi

Datos de la misma empresa muestran una suba del 40 por ciento

Subió fuerte la cantidad de repartidores Rappi

Según un informe de Focus Market

Aumentó un 27% la canasta navideña

Sociedad

Plataforma Meta

Deberá pagar 479 millones de euros a la prensa española

Fallo histórico contra Meta por la venta de publicidad

En el paseo de compras Dolphin Mall

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

Las IA avanzan en los gobiernos

Por Pablo Esteban

“Él me agarró de los pelos y me dio la cabeza contra la puerta”

Deportes

Junior Leandro Zárate vs. Thammanoon Niyomtrong

Boxeo: un argentino pelea de apuro en Tailandia por el título supermosca del Consejo

LOUISVILLE, KENTUCKY - JULY 26: Emiliano Martínez #23 of Aston Villa arrives at Lynn Family Stadium prior to a friendly soccer match against Eintracht Frankfurt on July 26, 2025 in Louisville, Kentucky. Jeff Dean/Getty Images/AFP (Photo by Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vio el triunfazo de los suyos desde la tribuna

Dibu Martínez se lesionó en el calentamiento del Aston Villa

SÍDNEY (AUSTRALIA), 03/12/2025.- Alicia Lucas, exjugadora profesional de rugby australiana y Brett Robinson, presidente de World Rugby, , durante el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, celebrado este miércoles en Sídney. España, Argentina, Fiyi y Canadá se verán las caras en esa fase EFE/World Rugby // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027

Los Pumas y un sorteo bastante favorable

Por Jorge Ciccodicola

El equipo de Cañuelas derrotó a UAE en el último partido de su grupo

La Natividad La Dolfina es el primer finalista del Abierto Argentino de polo