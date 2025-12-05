Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
📰 Cartelera
05 de diciembre de 2025 - 3:02
Enrique Llopis
El cantante presenta junto a Juliana Zalazar y el grupo Resplandor “El río canta en mi voz”, canciones y memorias del litoral argentino. Hoy a las 21 en Contraviento, Rodríguez 721.
(Gentileza -)
Rosario
El País
Un fallo que generó asombro en Comodoro Py
La Cámara Federal embarra la cancha y pide investigar el origen de los audios de Spagnuolo
Irina Hauser
Todo puede ser peor
La Corte confirmó la constitucionalidad de la reforma previsional de Macri
Un escenario que no se daba desde 1989
Los desafíos del peronismo en Diputados ante la consolidación de LLA como primera minoría
Paula Marussich
Pettovello se quedó sin excusas
La Corte Suprema rechazó una presentación del Gobierno, que deberá distribuir alimentos a los comedores
Economía
Por la quita de subsidios que dispuso el Gobierno
Fuertes subas en la boleta de gas
Juan Garriga
Las familias se encuentran fuertemente endeudadas
Caída del crédito al consumo
Después de varias jornadas en alza, retrocedió a 1470 pesos
El dólar aflojó con la suba
Caída de producción de casi el 30 por ciento
Automotrices en punto muerto
Sociedad
Ocurrió en una vereda de Villa Devoto
Murió una joven al caérsele un andamio en la cabeza
Imágenes impactantes
Cayó un helicóptero en una cancha de tenis de Costanera Norte: tres heridos
Guillermo Bustamante murió de un infarto tras un altercado con efectivos policiales
Cinco policías a juicio por la muerte de un hombre en una estación de servicio de Córdoba
Un mensaje en redes sociales
La dura advertencia de la embajada de EE. UU. por el caso de los argentinos detenidos en Miami
Deportes
Este domingo, por las semifinales del Torneo Clausura
Racing: Costas debe armar un rompecabezas para enfrentar a Boca
Le ganó en un duelo electrizante a La Irenita La Hache
Ellerstina Indios Chapaleufú se instaló en la final del Abierto Argentino de polo
Empate contra West Ham en Old Trafford
Premier League: Manchester United sacó apenas un punto
La Selección argentina conocerá esta tarde el nombre de sus rivales de la fase de grupos
Empieza a jugarse el Mundial con el sorteo en Washington