Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

El tiempo

Temas en esta nota:

El País

Ulises Gorini, escritor, periodista

Entrevista con Ulises Gorini

“Hebe es la reivindicación de los sectores populares y del poner el cuerpo para hacer política”

Por Luciana Bertoia

Los planes del Gobierno

La agenda de Javier Milei y el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso

sebastian pareja y cristian ritondo

El partido de Milei castigó al de Macri por sus acuerdos en la legislatura bonaerense

Estalló la pelea entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires

Por Werner Pertot
Represion en congreso año 2017, reforma previsional

Todo puede ser peor

La Corte confirmó la constitucionalidad de la reforma previsional de Macri

Economía

Bono a cuatro años

Caputo aplica una receta vieja: deuda para pagar más deuda

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 5 de diciembre de 2025

Consumo de Gas

Por la quita de subsidios que dispuso el Gobierno

Fuertes subas en la boleta de gas

Por Juan Garriga

Caída de producción de casi el 30 por ciento

Automotrices en punto muerto

Sociedad

Los caminos alternativos

La Autopista Dellepiane estará cerrada por obras durante este fin de semana largo

Por daños y perjuicios

Fue reina de la Vendimia y la discriminaron cuando quedó embarazada: ganó un juicio millonario

Siguen las pericias

El piloto del helicóptero que se estrelló en Palermo fue imputado por lesiones culposas

Por tiempo indeterminado

Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no funcionan este viernes

Deportes

Sorteo Mundial 2026 - FIFA World Cup

Minuto a minuto

Sorteo del Mundial 2026: hora, cómo verlo y los detalles de la ceremonia

Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

Prácticas libres Gran Premio de Abu Dhabi

Fórmula 1: Norris terminó primero en la FP1 y Colapinto décimo

La ceremonia de premiación será el 22 de diciembre en la Usina del Arte

Se anunciaron las ternas de los Premios Olimpia 2025

FOTO PRENSA BOCA boca marchesin

El DT Ubeda ultima detalles para el clásico en La Bombonera

Boca mantendría el once de memoria para la semifinal con Racing