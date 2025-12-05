La agenda de Javier Milei y el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso

Por Paula MarussichJavier Milei <strong>festejó la primera minoría en la Cámara de Diputados</strong> como uno de sus mayores logros políticos. El objetivo se cumplió a expensas de comerse a buena parte de sus aliados del PRO y la UCR, pero también <strong>fue clave la avanzada sobre los gobernadores</strong> que, en un contexto de asfixia absoluta, se vieron quebrados por el oficialismo. El presidente celebró en X, donde pasa buena parte de sus días, que el peronismo no pierde la primera minoría desde 1989 para darle un tono épico e historizar su hazaña. En rigor, la Cámara baja tuvo al radicalismo como protagonista entre 1983 y 1989. El peronismo (re)construyó su hegemonía parlamentaria a partir de la década del 90 y la sostuvo de manera ininterrumpida hasta el recambio de 2025, que se concretará el próximo 10 de diciembre. La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, el apoyo incondicional de Donald Trump y una forma de ejercer el poder “a todo o nada” moldearon la nueva Cámara de Diputados, que tiene por delante desafíos pretenciosos como reformar la normativa laboral y el Código Penal, aunque encabeza el podio de prioridades de la Casa Rosada sancionar por primera vez el Presupuesto y conseguir, finalmente, que los argentinos <strong>“saquen los dólares del colchón”.</strong>