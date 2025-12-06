Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
La estrategia de los gobernadores dialoguistas
El sinuoso juego de Jalil y Jaldo, dos peronistas con peluca
Dos que darán apoyo al Presupuesto, por razones que se encuentran en las arcas provinciales y en las especulaciones de la política local.
Por
Analía Argento
06 de diciembre de 2025 - 21:56
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Peronistas con peluca.
Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca.
(Archivo -)
El País
La estrategia de los gobernadores dialoguistas
El sinuoso juego de Jalil y Jaldo, dos peronistas con peluca
Por
Analía Argento
Lo que existe
Por
Jorge Alemán
Un gobierno “alineado”
Por
Carlos Heller
Asistirá a la entrega del Noble a la opositora venezolana
Javier Milei viaja a Noruega a hacerle el coro a Corina Machado
Economía
Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades
Por
Mara Pedrazzoli
Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad
Una “tasa de intereses moratorios”
Freno de producción y suspensiones en Mondelez
“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”
Pronóstico del REM que compila el Banco Central
Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado
Sociedad
El arquitecto canadiense que diseñó el Guggenheim de Bilbao
Murió el “starchitect” Frank Gehry
Por
Julián Varsavsky
Jornada calurosa e inestable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de diciembre
Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán
A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña
Por
Mariana Carbajal
Deportes
Despachó de visitante al Betis con triplete de Ferrán Torres
Liga de España: Barcelona está intratable y sigue como único líder
Peligro de Wolf
¡Guarda con Argelia y Jordania!
Por
Victor Wolf
El cronograma con los 104 encuentros
Mundial 2026: el fixture completo con días y horarios de todos los partidos
Opinión
Por un deporte otra vez dentro del campo popular
Por
Osvaldo Arsenio