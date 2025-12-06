Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
📰 No hay reino sin Eugenio
Por
Lilian Neuman
06 de diciembre de 2025 - 20:47
Eugenio Previgliano en pasaje pam
La autora junto a Eugenio en el Pasaje Pan.
(Gentileza -)
Rosario
El País
Lo que existe
Un gobierno “alineado”
Por
Carlos Heller
Asistirá a la entrega del Noble a la opositora venezolana
Javier Milei viaja a Noruega a hacerle el coro a Corina Machado
Pasaron por el centro porteño
Así fue el vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires
Economía
Pronóstico del REM que compila el Banco Central
Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado
Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades
Por
Mara Pedrazzoli
Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad
Una “tasa de intereses moratorios”
Freno de producción y suspensiones en Mondelez
“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”
Sociedad
El arquitecto canadiense que diseñó el Guggenheim de Bilbao
Murió el “starchitect” Frank Gehry
Por
Julián Varsavsky
Jornada calurosa e inestable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de diciembre
Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán
A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña
Por
Mariana Carbajal
Deportes
Se enfrentan La Natividad La Dolfina ante Ellerstina Indios Chapaleufú
Se juega la gran final del Abierto Argentino de polo
El campeón se presentará en Kansas y luego de Dallas
FIFA confirmó las sedes donde Argentina jugará en el Grupo J del Mundial
Gimnasia y Estudiantes también pugnan por ir a la final
El clásico de La Plata va tomando temperatura
Este domingo en La Bombonera, en un clásico con mucho en juego
Torneo Clausura: Boca y Racing se enfrentan por un lugar en la gran final