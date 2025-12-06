Omitir para ir al contenido principal
📰 No hay reino sin Eugenio

Lilian Neuman
Por Lilian Neuman
El escritor Eugenio Previgliano falleció en Rosario el 4 de diciembre de 2025
Eugenio Previgliano en pasaje pam La autora junto a Eugenio en el Pasaje Pan. (Gentileza -)

Temas en esta nota:

El País

Lo que existe

Un gobierno “alineado”

Por Carlos Heller

Asistirá a la entrega del Noble a la opositora venezolana

Javier Milei viaja a Noruega a hacerle el coro a Corina Machado

Pasaron por el centro porteño

Así fue el vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires

Economía

Pronóstico del REM que compila el Banco Central

Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado

Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades

Por Mara Pedrazzoli
Billetes Pesos

Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad

Una “tasa de intereses moratorios”

Freno de producción y suspensiones en Mondelez

“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”

Sociedad

El arquitecto canadiense que diseñó el Guggenheim de Bilbao

Murió el “starchitect” Frank Gehry

Por Julián Varsavsky

Jornada calurosa e inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de diciembre

Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán

A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña

Por Mariana Carbajal

Deportes

Se enfrentan La Natividad La Dolfina ante Ellerstina Indios Chapaleufú

Se juega la gran final del Abierto Argentino de polo

FOTO PRENSA AFA alicante seleccion argentina

El campeón se presentará en Kansas y luego de Dallas

FIFA confirmó las sedes donde Argentina jugará en el Grupo J del Mundial

FOTOBAIRES estudiantes de La plata gimnasia de La plata torneo clausura 2025

Gimnasia y Estudiantes también pugnan por ir a la final

El clásico de La Plata va tomando temperatura

FOTOBAIRES boca racing torneo clausura 2025

Este domingo en La Bombonera, en un clásico con mucho en juego

Torneo Clausura: Boca y Racing se enfrentan por un lugar en la gran final