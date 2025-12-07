Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Siete días

📰 El camino al 2027 acaba de empezar

Leo Ricciardino
Por Leo Ricciardino

Temas en esta nota:

El País

Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo

El sinuoso juego de Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo con la Rosada

Dos peronistas con la peluca puesta

Por Analía Argento
Marcha de Jubilados al Congreso

Discapacidad, en emergencia

Las deudas impagables

Casamiento Sergio Mastropietro

La historia del "lavador" del dinero robado en Discapacidad

Mastropietro, el hilo conductor que une a Fred Machado y a Mauricio Macri con las coimas en la Andis

Por Raúl Kollmann

Un gobierno “alineado”

Por Carlos Heller

Economía

El mundo del trabajo según Milei

Por Hernán Letcher

Con la crisis de la economía real detonada, la macro vuelve al túnel

La peregrinación de Milei y Caputo hacia un nuevo salvataje

Por Leandro Renou
Billetes Pesos

Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad

Una “tasa de intereses moratorios”

Freno de producción y suspensiones en Mondelez

“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”

Sociedad

El efectivo quedó detenido

Un policía de la Ciudad atropelló a un joven y mató a un familiar que lo reconoció en una comisaría

"No se cansan de lucrar con la explotación de animales maravillosos"

Repudian el traslado de delfines del Aquarium de Mar del Plata a Egipto

Agradable y con nubes

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de diciembre

Deportes

Circuito de Yas Marina

Fórmula 1 por el GP de Abu Dhabi: la carrera, minuto a minuto

FOTO PRENSA AFA alicante seleccion argentina

El campeón se presentará en Kansas y luego de Dallas

FIFA confirmó las sedes donde Argentina jugará en el Grupo J del Mundial

FOTO CENARD cenard atletismo

Opinión

Por un deporte otra vez dentro del campo popular

Por Osvaldo Arsenio
Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen drives out of the pit lane during the qualifying session ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 6, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

El británico, líder del campeonato, va por su primera corona

La Fórmula 1 cierra un año espectacular

Por Malva Marani