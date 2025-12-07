Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

La Universidad Nacional de Rosario otorgó el Doctor Honoris Causa a Fito Paez

El día de las canciones del creador ahora “doctor”

El músico fue celebrado por la comunidad universitaria y la ciudad en sintonía de afecto, y él lo agradeció con música en el ECU.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Fito Paez Honoris Causa UNR
Fito Paez Honoris Causa UNR Fito Páez recibió título y luego cantó en el ECU. (Gentileza -)

El País

IX Encuentro Federal de DDHH

Se hizo el noveno Encuentro Federal de Derechos Humanos, ayer en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

“Con proscripción no hay derechos ni Democracia”

Por Celeste del Bianco
Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo

El sinuoso juego de Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo con la Rosada

Dos peronistas con la peluca puesta

Por Analía Argento
Marcha de Jubilados al Congreso

Discapacidad, en emergencia

Las deudas impagables

La reforma laboral empieza a tratarse en el Senado.

Con viento de cola, el Gobierno va por todo en extraordinarias

Por Paula Marussich

Economía

Con la crisis de la economía real detonada, la macro vuelve al túnel

La peregrinación de Milei y Caputo hacia un nuevo salvataje

Por Leandro Renou

El mundo del trabajo según Milei

Por Hernán Letcher
Billetes Pesos

Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad

Una “tasa de intereses moratorios”

Freno de producción y suspensiones en Mondelez

“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”

Sociedad

Video llamada

La ciencia analiza cómo una mala comunicación virtual influye en las decisiones

Los riesgos de que la videollamada se corte

Por Pablo Esteban

Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán

A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña

Por Mariana Carbajal
Protesta Joyas de la Corona británica

Arrojaron crema a la vitrina que las protege en la Torre de Londres

Cuatro detenidos por ensuciar las joyas de la Corona británica

Sarampion

Por el caso de un niño registrado en Entre Ríos

Se reactivó la alerta nacional por sarampión

Deportes

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen drives out of the pit lane during the qualifying session ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 6, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

El británico, líder del campeonato, va por su primera corona

La Fórmula 1 cierra un año espectacular

Por Malva Marani
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 5: El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su frustración luego de las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 y sentenció: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”. FOTO: (X/REDES@AlpineF1Team)/NA.

El argentino no avanzó en la qualy y largará 20°

Un último sábado complicado para Colapinto

Por Malva Marani
FORT LAUDERDALE, FLORIDA - DECEMBER 06: Rodrigo De Paul #7 of Inter Miami CF celebrates with teammate Lionel Messi #10 after scoring the team's second goal during the Audi 2025 MLS Cup Final match between Inter Miami CF and Vancouver Whitecaps FC at Chase Stadium on December 06, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami le ganó la final a Vancouver Whitecaps de Canadá

Lionel Messi se consagró campeón en la MLS

Barcelona's Spanish forward #07 Ferran Torres celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Real Betis and FC Barcelona at Benito Villamarin Stadium in Seville on December 6, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Despachó de visitante al Betis con triplete de Ferrán Torres

Liga de España: Barcelona está intratable y sigue como único líder